Trump'tan 35,5 Milyar Dolarlık Gümrük İadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan 35,5 Milyar Dolarlık Gümrük İadesi

13.05.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Yüksek Mahkeme kararı sonrası 35,5 milyar dolarlık gümrük vergisi iade sürecini başlattı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu gümrük vergileri ve faizler için 11 Mayıs itibarıyla yaklaşık 35,5 milyar dolarlık iade işleme konuldu.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin Uluslararası Ticaret Mahkemesine yaptığı açıklamada, tarife iade sisteminin ilk aşamasının 20 Nisan'da kullanıma açıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla 126 bin 237 beyanname sunulduğu ifade edilerek, bunların 86 bin 874 adedinin doğrulamalardan geçtiği belirtildi.

Aynı tarihe kadar doğrulama işlemlerini başarıyla geçen beyanlardan 15,1 milyon ithalat kaydının kabul edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 8,3 milyondan fazlasının IEEPA vergileri kaldırılarak yeniden işleme alındığı bildirildi.

Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla yeniden işlenen gümrük beyannameleri için öngörülen vergi iadesi ve faiz tutarının yaklaşık 35,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

ABD basınında, bazı şirketlerin Yüksek Mahkemenin yasa dışı olduğuna hükmettiği IEEPA tarifelerinin iadelerini, bugün itibarıyla almaya başladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan 35,5 Milyar Dolarlık Gümrük İadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:00:33. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan 35,5 Milyar Dolarlık Gümrük İadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.