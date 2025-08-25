Trump'tan Çin'e mıknatıs uyarısı: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabiliriz - Son Dakika
Ekonomi

Trump'tan Çin'e mıknatıs uyarısı: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabiliriz

Trump\'tan Çin\'e mıknatıs uyarısı: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabiliriz
25.08.2025 21:52
Trump\'tan Çin\'e mıknatıs uyarısı: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, Çin'in ekonomideki rolüne de değinerek, daha iyi ilişkiler kurduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini aksi takdirde "yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey" uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarına Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MIKNATIS KRİZİ! YAPTIRIMI AĞIR OLACAK

ABD'nin Çin ile ekonomik olarak öncekinden çok daha iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, Çin'in akıllıca hareket ettiğini ve dünyanın mıknatıslarının neredeyse tekelini eline aldığını söyledi.

Trump, "Bize mıknatıs vermek zorundalar, vermezlerse biz de yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorundayız." dedi.

Mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını kaydeden Trump, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Trump'tan Çin'e mıknatıs uyarısı: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabiliriz

21:34
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
20:37
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Trump'tan Çin'e mıknatıs uyarısı: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabiliriz
