Trump'tan Elektronik Ürünlere Gümrük Muafiyeti - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Elektronik Ürünlere Gümrük Muafiyeti

ABD, Çin'e yönelik gümrük tarifelerinde akıllı telefon ve bilgisayarları muaf tuttu.

13.04.2025 11:38
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(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin büyük bir kısmını 90 günlüğüne askıya almasının ardından Çin'e yönelik gümrük tariflerinde de akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik ürünlerin karşılıklı gümrük tarifelerinden muaf tutacağı duyuruldu. Elektronik ürünlerde fiyatların artmasının önüne geçecek bu adım Beyaz Saray'ın küresel piyasaları altüst eden gümrük tarifelerinden bir geri adımı olarak görülüyor.

Beyaz Saray, Çin'e yönelik gümrük tariflerinde akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik ürünlerin karşılıklı gümrük tarifelerinden muaf tutacağı duyurdu. Karar, Apple ve Samsung gibi büyük teknoloji şirketleri ile Nvidia gibi çip üreticileri için de önemli bir avantaj sağlayacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'na göre; akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, sabit diskler, düz ekranlı monitörler ve bazı çipler tarifelerden muaf olacak. Ayrıca yarı iletken üretiminde kullanılan makineler de kapsam dışı bırakıldı. Bu, söz konusu ürünlerin Çin'e uygulanan mevcut yüzde 145'lik tarifelere ve diğer ülkelere yönelik yüzde 10'luk genel tarifelere tabi olmayacağı anlamına geliyor.

Elektronik ürünlerde fiyatların artmasının önüne geçecek bu adım ABD medyasında Beyaz Saray'ın küresel piyasaları altüst eden gümrük tarifelerinden bir geri adımı olarak nitelendiriliyor. Trump, küresel piyasalarda sert düşüşe neden olan gümrük tarifelerininin yol açtığı dalgalanma, teknoloji sektörünün "Muhteşem Yedilisi" olarak anılan Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Facebook'un çatı şirketi Meta'yı ciddi şekilde etkiledi. Bu hafta başında, bu yedi şirketin toplam piyasa değeri 2 Nisan'dan bu yana yüzde 14 düşerek 2.1 trilyon dolar eridi.

Kararın yarın teknoloji hisselerinde bir yükselişi tetiklemesi bekleniyor

Trump'ın çarşamba günü gümrük tarifelerini Çin hariç diğer birçok ülke için 90 günlüğüne askıya alması, kayıpların bir kısmını telafi etti. Muhteşem Yedili'nin toplam kaybı 644 milyar dolara geriledi. Şimdi ise ABD borsası pazartesi sabahı yeniden açıldığında yeni bir teknoloji hissesi dalgalanmasının yaşanması bekleniyor ve bu hareketin başını Çin'de üretilen iPhone'lar sayesinde Apple'ın çekmesi ABD basınında muhtemel görülüyor.

Elektronik ürünlere getirilen muafiyet, Çin tarifeleri nedeniyle telefonlar ve diğer cihazlarda büyük fiyat artışları yaşanacağından endişe duyan tüketiciler için de rahatlatıcı bir gelişme oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, muafiyet kararı doğrudan ele alınmazken, yönetimin hala teknoloji şirketlerini ABD'de üretime yönlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Leavitt, "Başkan Trump, Amerika'nın yarı iletken, çip, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi kritik teknolojileri üretmek için Çin'e güvenemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

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Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Akıllı Telefon, Bilgisayar, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Elektronik Ürünlere Gümrük Muafiyeti - Son Dakika

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