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Ekonomi

Trump'tan Fed ve Çin Açıklamaları

Trump, Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını belirtip, Çin ile ticari ilişkilerin iyileşmesini umdu.

23.04.2025 13:43
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'i görevden alma niyetinde olmadığını, Çin'le ticari ilişkilerin iyileştirilmesinden umutlu olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı'nın Çin ve Fed Başkanı hakkında önceki sert açıklamalarını yumuşatması, borsalarda yükselişe yol açtı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada daha önce birçok kez eleştirdiği Powell'i görevden alma niyetinde olmadığını ancak faiz indirimleri konusunda "biraz daha aktif" olmasını istediğini belirtti.

Oval Ofis'te gazetecilerle konuşan Trump, Çin'le ticari ilişkilerin iyileştirilmesinden umutlu olduğunu da dile getirdi. ABD Başkanı, Çin'den ithal edilen ürünlere getirdiği gümrük vergilerinin "önemli ölçüde düşeceğini, ancak sıfırlanmayacağını" söyledi.

Trump, Çin'le yürütülecek müzakerelerde "çok nazik" olacağını söyledi ve bir ticaret anlaşması yapmayı umduğunu dile getirdi.

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD borsalarında S&P 500 endeksi yüzde 2,5, Nasdaq ise yüzde 2,7 artışla kapattı. ABD vadeli işlemler piyasası da gece saatlerinde yükselişteydi.

Asya borsalarının çoğunda bugün yükseliş görüldü. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 artarken, Çin ana karasındaki Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,1'den az düştü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de daha önce yaptığı açıklamada, ticaret savaşının sürdürülebilir olmadığını belirterek, gerilimin azalmasını beklediğini söylemişti. Trump, Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar yükseltmişti. Bu adım, Pekin'in karşılık vermesine ve ekonomistlerin negatif küresel etkiler konusunda uyarılarda bulunmasına yol açmıştı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı, dünya genelinde finansal piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Trump'ın Powell'a yönelik açıklamaları da bu tür dalgalanmalarda etkili oldu. ABD Merkez Bankası geçen yılın sonlarında faiz oranlarını bir puan düşürmüş bu yıl henüz faiz indirimine gitmemişken bu tutum Trump tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Geçen hafta Trump'ın, Powell'a yönelik eleştirilerini artırması borsalarda, tahvillerde ve dolarda satışlara yol açtı; ancak piyasalar daha sonra toparlandı.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, geçen hafta yaptığı açıklamada Trump'ın Powell'i görevden almasının mümkün olup olmadığını araştırdığını söylemişti.

Trump'ın Fed başkanını görevden alma yetkisi olup olmadığı belirsiz. Şimdiye kadar hiçbir ABD Başkanı böyle bir girişimde bulunmadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) dün ABD'nin gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle ülkenin bu yılki ekonomik büyüme tahminini düşürdü. IMF, tarifelerdeki keskin artış ve belirsizliklerin "küresel büyümede ciddi bir yavaşlamaya" yol açacağını öngördü.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Fed ve Çin Açıklamaları - Son Dakika

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