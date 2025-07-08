Trump'tan Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'tan Gümrük Vergisi Açıklaması

08.07.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, gümrük vergilerinin 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve uzatma olmayacağını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını kaydetti.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tarife mektuplarına işaret eden Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Trump, başka bir deyişle "paranın 1 Ağustos itibarıyla tahsil edileceğini" belirterek, hiçbir uzatma verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Şırnak’ta 3 bölge 9 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi Şırnak'ta 3 bölge 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler

17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:09
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
01:32
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
00:53
Rize’de iki araç birbirine girdi 10 yaralı
Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
00:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
00:16
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
00:01
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 18:56:27. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.