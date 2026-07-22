Trump'tan Jenerik İlaç Vergisi Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Jenerik İlaç Vergisi Açıklaması

22.07.2026 03:08
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Trump, iki yıl süreyle jenerik ilaçlara gümrük vergisi uygulanmayacağını, sonrasında artırılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği jenerik ilaçlara iki yıl süreyle gümrük vergisi uygulanmayacağını, bu sürenin ardından vergi oranının yüzde 100'e çıkarılacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'ye getirilen tüm jenerik ilaçlar için 1 Ağustos itibarıyla gümrük vergisi oranının iki yıllık bir süre boyunca yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edeceğini belirten Trump, bu sürenin ardından vergi oranının bir yıl boyunca yüzde 100'e, sonrasında ise yüzde 200'e yükseltileceğini aktardı.

Trump, bunun jenerik ilaç üretiminin ABD'ye geri taşınmasını sağlamak amacıyla yapıldığını, belirtilen süre içinde fabrika ve ekipman yatırımı yapmamayı tercih eden şirketlere yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Politikanın amacının "ABD halkını korumak" olduğunu savunan Trump, patentli, markalı veya inovatif ilaçlara yönelik mevcut politikanın aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Trump, "ABD'nin dört bir yanında, daha önce hiç görülmemiş düzeyde ilaç üretim tesisleri inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Jenerik İlaç Vergisi Açıklaması - Son Dakika

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