Trump'tan Nvidia'ya Çip Satışı Düzenlemesi
Ekonomi

Trump'tan Nvidia'ya Çip Satışı Düzenlemesi

11.08.2025 20:42
Trump, Nvidia'nın Çin'e çip satışında gelirinin %15'ini ABD'ye ödeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, çip üreticisi Nvidia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını doğrularken, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceğine işaret etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, çip ihracatını onaylamak için gelirden yüzde 20 istediğini ancak Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile yüzde 15'e indirilmesi için "ufak bir" pazarlık yaptıklarını belirtti.

Bunun Çin'in halihazırda sahip olduğu eski bir çip olan "H20" çipi için geçerli olduğunu aktaran Trump, söz konusu çipin artık eskimiş durumda olsa da hala bir pazarı olduğunu söyledi.

Trump, Nvidia'nın yeni çipi Blackwell'i ise "en son ve en iyi" çip olarak tanımlayarak, bu konuda bir anlaşma yapmayacağını ancak söz konusu çipin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Nvidia Üst Yöneticisi Huang ile Blackwell çipi konusunda tekrar görüşeceklerini dile getirdi.

Financial Times'da yer alan bir haberde, Nvidia ve AMD'nin yarı iletken ihracat lisansları almak amacıyla Çin'e çip satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiği belirtilmişti.

Haberde, söz konusu düzenlemenin Nvidia'nın "H20" çipi, AMD'nin de "MI308" çipinin Çin'e satışları için geçerli olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

