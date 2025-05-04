Trump'tan Powell Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Powell Açıklaması

Trump\'tan Powell Açıklaması

Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma planının olmadığını açıkladı, faiz indirimini savundu.

04.05.2025 18:12
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ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolmadan önce ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yerine birini getirmeyeceğini bildirdi.

Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken; Fed Başkanı Jerome Powell'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BANA BAYILMADIĞI İÇİN İNDİRMEMEYİ TERCİH EDİYOR"

Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunan Trump, "Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor." dedi.

GÖREVDEN ALACAK MI?

Trump, Powell'ı başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, "Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sıklaştıran Trump, geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etmişti.

Fed'e defalarca faizleri indirme çağrısında bulunan Trump, daha sonra Powell'a yönelik eleştirilerinin tonunda bir miktar değişikliğe gitmişti. Trump, Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını ifade etmiş, ancak faiz oranlarını düşürme çağrılarının arkasında durmuştu.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

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