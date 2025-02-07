Trump, US Steel'in Nippon Steel'e Satışını Değerlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, US Steel'in Nippon Steel'e Satışını Değerlendiriyor

Trump, US Steel'in Nippon Steel'e satışına izin verme olasılığını değerlendiriyor.

07.02.2025 22:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in, Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satışına izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CBS News'ün haberine göre, henüz nihai bir karar vermese de Trump'ın satış işlemlerinin tamamlanmasına izin vermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Öte yandan Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, US Steel'in satışı konusundaki fikrini değiştirmediğini belirtti. Trump, konuyu Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile görüşeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl aralık ayında Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir zamanların büyük ve güçlü US Steel'inin yabancı bir şirket, Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasına tamamen karşıyım." ifadelerini kullanmıştı. Trump, anlaşmanın gerçekleşmesini engelleyeceğini belirtmişti.

US Steel, 18 Aralık 2023'te Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'in şirketi toplam 14,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Biden yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle US Steel'in Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçmişti.

Nippon Steel ve US Steel, satış anlaşmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulunan ABD yönetimi ile çelik işçileri sendikasına iki ayrı dava açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, US Steel'in Nippon Steel'e Satışını Değerlendiriyor - Son Dakika

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