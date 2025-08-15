Trump ve Putin Zirvesi Yatırımcıların Gündeminde - Son Dakika
Ekonomi

Trump ve Putin Zirvesi Yatırımcıların Gündeminde

15.08.2025 10:44
Avrupa borsaları pozitif seyrederken, Trump ve Putin'in Alaska'daki görüşmesi yatırımcıları ilgilendiriyor.

Avrupa borsalarında pozitif seyir izlenirken, bugün Alaska'da gerçekleştirilecek ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi yatırımcıların odağına yerleşti.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 555,24 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.454 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 kazançla 9.198 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 42.653 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 15.298 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.896 puanda seyrediyor.

Trump, dün verdiği röportajda bugün Putin ile yapacağı zirveye ilişkin, görüşmeden umutlu olduğunu ancak olumsuz bir sonuca da hazırlıklı olduğunu söyledi.

Hızlı bir şekilde barışın sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Trump, görüşmenin olumlu geçme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi de görüşme yerine davet edeceğini ifade etti.

Ateşkesin sağlanacağına inandığını, Putin'in artık anlaşmak istediğini düşündüğünü vurgulayan Trump, ilk görüşmenin başarılı geçmesi halinde Zelenskiy'yi arayarak iki liderin bir araya geleceği ikinci bir zirveyi hemen ayarlayacağının altını çizdi.

Trump, Alaska Zirvesi'nden savaşı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını da yineledi.

Makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 1,4 büyüdü.

İngiltere ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla beklentilerin üzerinde, yüzde 0,3 büyüdü. Bu dönemde hizmet ve inşaat sektöründeki büyüme sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,2 olurken, imalat yüzde 0,3 daraldı. Ülke ekonomisi yıllık bazda da yüzde 1,2 büyüme gösterdi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

