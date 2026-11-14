TSB'nin COP31 Sigorta Evi'nde sigortayı ulaşılabilir kılma hedefi anlatıldı - Son Dakika
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TSB'nin COP31 Sigorta Evi'nde sigortayı ulaşılabilir kılma hedefi anlatıldı

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Antalya'da 11-14 Kasım'da düzenlenen COP31 kapsamındaki TSB Sigorta Evi etkinliği sona erdi. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, etkinlikte sigortayı ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 11-14 Kasım'da Antalya'da bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliği sona erdi.

Etkinlikte ilk olarak 11-12 Kasım'da "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi", ardından Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde 13-14 Kasım'da "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren Sigorta Evi'nde, iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği ile sigortacılığın bu alanlardaki rolü gibi konular ele alındı.

Etkinliğin tamamlanması dolayısıyla Sigorta Evi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, iklim değişikliği perspektifinde bu yıl COP31'in Türkiye'de yapılmasını fırsata dönüştürmek ve bunu küresel bir akıl merkezine çekmek vizyonuyla Sigorta Evi'ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Etkinliğin düzenlenmesinde yoğun bir çaba ve emek olduğunu dile getiren Obalı, dört gün boyunca COP31'e paralel olarak sigorta merkezinde iklim krizlerini yönetme, yeşil dönüşümü finanse etme, gelecek risklerini sigortanın know-how'ı ve verisiyle yönetilebilir hale getirme konularına odaklandıklarından bahsetti.

Obalı, "Bu süreçte yoğun toplantılar, 16 civarı panel ve mavi ile yeşil bölgede de farklı panellere katılım sağladık. Böylece sigortayı daha görünür bir başlık olarak sonuç bildirilerine de sokmayı başarabilirsek en önemli başarı bu olacaktır. Bu sene de COP31 çıktılarını aslında adım adım hayata geçirmek en önemli hedeflerimizden olacak. COP31'in en önemli mottosu da diyalogdan aksiyona (diyalog, uzlaşı, aksiyon) geçmek. Dolayısıyla zaten elimizde yapılacaklar listemiz var. Bu çerçevede bunların ne kadar çoğunluğunu aksiyona geçirebilirsek adım adım o kadar başarılı sonuçlar elde ettiğimizi düşüneceğiz." şeklinde konuştu.

Ana amaçlarından birinin de sigortayı ulaşılabilir kılmak olduğunu vurgulayan Obalı, artan iklim riskleri ve doğa olaylarının bunu daha görünür hale getirdiğini belirtti.

Sigortada hasar ödeyen bir pozisyondan riskleri önleyen ve bertaraf eden bir yapıya geçişe odaklandıklarını ifade eden Obalı, bu konuda ellerindeki verileri farklı kurumlarla entegre etmeye odaklandıklarını söyledi.

Obalı, özellikle sigortalanamayan kesimlerin toparlanma süreçlerini daha rahat yönetebilmelerini sağlamak, iş dünyası için daha ulaşılabilir sigortalarla hem daha uygun yatırım ortamları sağlamak hem de finansman kaynaklarına daha etkin ulaşımı sağlamak perspektifiyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
SigortaAntalyaEkonomiFinansCOP31ÇevreSon Dakika

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