TSB, Sigorta Sektöründe Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

TSB, Sigorta Sektöründe Hedeflerini Belirledi

23.07.2025 11:16
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TSB, 2029'a kadar 4,2 trilyon lira prim üretimi ve dünya sigorta liginde ilk 10 hedefliyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörü olarak gelecek 5 yılda sürdürülebilir büyümeyi, toplumsal farkındalığı ve dijital dönüşümü önceliklendirdiklerini belirterek, "Hedefimiz, sigortalılık bilincini artırarak 4,2 trilyon lira prim üretimine ulaşmak ve ülkemizi dünya sigorta liginde ilk 10'a taşımak." açıklamasında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre TSB, sektörün 2025-2030 stratejik dönemine yön verecek 6 ana hedef ve 8 öncelikli projeyi içeren Arama ve Önceliklendirme Konferansı ve Mutabakat Çalıştayı sonuçlarını içeren "Arama Konferansı Sonuç Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, 2029 yılı sonuna kadar sektörün 2 kat büyümesi, 4,2 trilyon lira prim üretimi ve yüzde 4,7 penetrasyon oranına ulaşılması hedefleniyor. Bu hedeflerle, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 sigorta pazarından biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda öne çıkan proje ve stratejik hedefler, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yenilikçi sigorta ürünleri, eğitim ve kültür dönüşümü, gömülü sigortacılık, sağlık sigortalarında koruyucu yaklaşım, zorunlu ürünlerin geliştirilmesi, hasar dosya bilgi/takip ekranı ve birikimli hayat sigortaları olarak sıralandı.

Böylece bireysel emeklilik ve sigorta entegrasyonuyla tasarruf bilincinin artırılması, mevcut ve yeni risklere karşı dijital çözümlerin geliştirilmesi, mesleki sertifikasyon, istihdamın teşviki ve sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması, finansal hizmetlerle sigortanın entegre edilerek kullanım kolaylığının sağlanması, tedavi odaklı sistemden önleyici sağlık hizmetlerine geçiş, yasal düzenlemelerle sigorta kapsamının genişletilmesi, şeffaf ve hızlı hasar süreçleri için dijital altyapı ile uzun vadeli birikim ve koruma ürünlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, "Sigorta sektörü olarak önümüzdeki 5 yılda sürdürülebilir büyümeyi, toplumsal farkındalığı ve dijital dönüşümü önceliklendiriyoruz. 100'ü aşkın paydaşımızın katkılarıyla belirlediğimiz bu yol haritası, sektörümüzün küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek. Hedefimiz, sigortalılık bilincini artırarak 4,2 trilyon lira prim üretimine ulaşmak ve ülkemizi dünya sigorta liginde ilk 10'a taşımak. Tamamlayıcı emeklilik, gömülü sigortacılık ve sağlık sigortalarındaki koruyucu modeller gibi yenilikçi adımlarla vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yol haritası, dijitalleşme, inovasyon ve toplumsal penetrasyon odaklı atılımları kapsarken 2030'a kadar 2 kat büyüme hedefiyle, sigorta sektörünün ekonomiye ve sosyal refaha katkısının artırılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSB, Sigorta Sektöründe Hedeflerini Belirledi - Son Dakika

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