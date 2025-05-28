TSE\'den Kocaeli\'ye Destek Vurgusu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Ülkemizin uluslararası alanda ticari faaliyetlerinin yürütülmesinde, rekabet etmesinde TSE olarak sanayicimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) mayıs ayı meclis toplantısına katılan Şahin, TSE'nin sanayi kuruluşlarının birebir çalıştığı kurumların başında geldiğini söyledi.

Kocaeli'nin, üretim ve ihracatta Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını belirten Şahin, TSE olarak 1998 yılında bu potansiyeli görerek bölgedeki sanayicilere en yakın noktadan hizmet verebilmek anlamında Gebze'de kalite kampüsü inşa ettiklerini kaydetti.

Şahin, bu bölgedeki sanayiciye test altyapısıyla, insan kaynağıyla her türlü desteği verebilecek hizmeti en yakın noktadan sunmayı sağladıklarını dile getirerek, oradaki altyapıyı da genişleterek, kapasiteyi artırarak, hizmet kalitesini daha da yükselterek çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Kocaeli'nin TSE açısından önemine değinen Şahin, "Kocaeli, ihracatın en yüksek oranda yapıldığı şehirlerimizin başında geliyor. Ülkemizin uluslararası alanda ticari faaliyetlerinin yürütülmesinde, rekabet etmesinde TSE olarak sanayicimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"TSE'nin dokunmadığı yer yok"

Şahin, Kocaeli'nin 2024 yılında 32 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığına işaret ederek, kentin otomotiv, kimya, metal ve diğer sektörlerde de merkez konumunda olduğunu söyledi.

Kurumun kuruluşu, çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Şahin, 200'e yakın farklı alanda hizmet yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Aslında hayatımızın her alanında standart var. TSE'nin dokunmadığı yer yok. Şu anda bütün meclis üyelerimizin kendi faaliyetleriyle alakalı mutlaka TSE ile kesişen noktası var. Yani sabah evde kalktınız, kahvaltınızı yapıyorsunuz, masada standart var. Elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, lavaboda, bataryada, muslukta standart var. Ayakkabınızı giyiyorsunuz, ayakkabıda standart var. Kapıyı açıyorsunuz, kapı kolunda standart var. Arabanıza biniyorsunuz, arabanızda standart var.

Dolayısıyla TSE hayatın her noktasında var diyoruz. Ama biraz farkındalığını artırmamız gerekiyor. İnşallah Türkiye'de diğer odalarımızla da bu meclis toplantılarına uzman arkadaşlarımızla katılmak suretiyle bu bilgilendirmeleri daha da fazla yapacağız. Tekstilden enerjiye, eğitimden elektronik alana, oyuncaklardan kağıt ambalaja bütün alanlarda standartlarla üretime katkı sunuyoruz."

Standartların hazırlanmasında, geliştirilmesinde sanayicinin bizzat katkı vermesini beklediklerini vurgulayan Şahin, bunun birlikte yapılan çalışmanın ürünü olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TSE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necmi Bulut da Şahin'e toplantıya katılımından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şahin, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.