TSKB, deprem bölgesindeki firmaların yeşil dönüşümüne destek oluyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) üst yönetimi, geniş bir heyetle deprem bölgesini ziyaret etti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, depremin ardından bölgede kapsayıcı kalkınmanın ve yatırımların yeniden inşası için imzacısı olduğu kaynak anlaşmalarıyla bölgedeki firmaların yeşil dönüşümüne destek oluyor. Banka, yürüttüğü toplumsal fayda sağlayan projeleriyle de çok yönlü kalkınma ve kalıcı iyileşme odağındaki çalışmalarını büyütmeye devam ediyor.
Heyet, deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma çalışmalarını yerinde incelemek ve yereldeki iş dünyası temsilcilerini dinlemek üzere İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sanayi ve ticaret odalarını ziyaret ederek iş insanlarıyla temaslarda bulundu.
"TSKB olarak tüm imkanlarımızla destek olmaya çalışıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, doğal afetlere dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımların tesisi için bölgedeki temaslarına devam ettiklerini belirterek, "Depremden etkilenen illerimizin ekonomik ve sosyal anlamda çok boyutlu bir şekilde iyileşebilmesi ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün büyütüyoruz. Yaşadığımız deprem felaketleri sonrasında ilk günden beri bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda öncelikli olarak, ortak ihtiyaçların belirlenebilmesi ve bu ihtiyaçlara en kısa sürede çare olabilmek için TSKB olarak tüm imkanlarımızla destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uluslararası finans kuruluşlarıyla imzaladıkları kaynak anlaşmaları kapsamında deprem bölgelerinde toparlanma için toplam 600 milyon dolarlık kaynak temin ettiklerini aktaran Bilgiç, "Bunun yanında, uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz toplumsal fayda odaklı projelerimizin odağına da depremden etkilenen bölgelerimizi aldık. Tüm ekonomik araştırma raporlarımızda ve çalışmalarımızda da deprem konusunu mercek altına alarak farkındalık çalışmalarımızı artırıyoruz." açıklamasını yaptı.
Bilgiç, depremden etkilenen şehirleri yeniden inşa edip yatırımlara devam etmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Tüm faaliyet kollarımızla depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde kalkınması, bölge ekonomisinin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için paydaşlarımızla güç birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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