TSKB ve IFC'den 100 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

TSKB ve IFC'den 100 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması

TSKB, kadın istihdamını desteklemek için IFC ile 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

24.12.2024 20:18
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 100 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, iklim adaptasyonuyla kadın istihdamı ve afet dayanıklılığı gibi alanlarda geliştirilen yatırımları desteklemek için uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ve finansal kuruluşlardan temin ettiği kaynakları Türkiye'ye getiren TSKB, IFC ile anlaşmaya vardı.

Banka, depremden etkilenen bölgeleri de gözeterek, özel sektörün Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımını artırmayı amaçlayan uygulamalarına destek olmak için 100 milyon dolarlık yeni bir kaynak sağladı.

2022'de IFC ile gerçekleştirilen kadın istihdamı temalı kredi anlaşmasının devamı niteliğinde olan yeni anlaşma kapsamında, şirketlerin kapsayıcılık stratejileri ve uygulamaları dikkate alınacak.

Krediden, belirli bir kadın çalışan sayısına sahip, yönetim kurulunda veya üst yönetiminde kadın yöneticiler bulunan, geçerli bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikası olan işletmeler faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, sürdürülebilir kalkınmada anlamlı bir etki yaratmanın ancak kadınların ekonomiye katılımını teşvik etmekle mümkün olabileceğine inandıklarını belirterek, bu anlayışla bugüne kadar doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği temasında yaklaşık 500 milyon dolar tutarında kaynak temin ettiklerini bildirdi.

Diğer kadın temalı kredileriyle portföylerindeki Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 etkilerini yüzde 12 seviyesine çıkardıklarını kaydeden Bilgiç, "Kadınların iş gücüne dahil olması, yalnızca bireysel refahı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin eğitim ve sağlık göstergelerini iyileştiriyor ve toplumsal kalkınmayı hızlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, kadınların geleneksel toplumsal rollerinin ötesinde, yetkinliklerinin artırılarak ekonomiye sağladıkları verimlilik etkisini yükseltebileceklerine işaret ederek, "İş ortağımız IFC ile 2022 yılında imzaladığımız kaynak anlaşmamızın ardından bugün ikinci anlaşmayla, bu dönüşümün anahtarını el birliğiyle hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer de kadınların Türkiye'de ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunabilecek bir yetenek havuzunu temsil ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"TSKB ile olan ortaklığımız, kadınların iş dünyasında başarılı olmalarına yardımcı olmanın ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmenin sadece doğru bir şey olmadığını, aynı zamanda akıllıca bir şey olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TSKB ve IFC'den 100 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması - Son Dakika

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