TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi

09.03.2022 22:14
TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi

Zonguldak İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Başkanları ile Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz eşliğinde Türkiye Millet Meclisi'nde istişare toplantısı gerçekleşti.

Zonguldak İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Başkanları ile Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz eşliğinde Türkiye Millet Meclisi'nde istişare toplantısı gerçekleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen istişare toplantısına; Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ile birlikte katılım sağlandı.

Toplantıda ; Zonguldak İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odalarının birlikte yürütmekte olduğu proje ve çalışmalar dahilinde olan; Batı Karadeniz Projesi'nin (BAKAP) hayata geçirilmesi çalışmaları, Zonguldak'ın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPARD) Kapsamına alınması çalışmaları, Zonguldak'ta Denizde Kafes Balıkçılığı yöntemi ile Türk somonu üretimi çalışmaları, Gökçebey/Devrek OSB alanının büyümesi çalışmaları, Filyos Serbest Bölge arazilerinin fonksiyonlandırılması beklentileri, Zonguldak Lojistik Merkezinin hayata geçirilmesi çalışmaları, Zonguldak'ın cazibe merkezleri programına alınması beklentileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile Sera OSB'ye Arge/ Model Fabrika Kazandırılması çalışmaları, Kdz.Ereğli 2.Etap Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmaları, Filyos Limanının İşletme Modeli ile ilgili beklentileri, Rödevanslı Sahaların koşullarının iyileştirilmesi için beklenen Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Kanun değişikliği beklentileri; konuları Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları tarafından Zonguldak Milletvekillerine anlatılarak desteklerini istenildi.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, "Odamızın organizasyonu ve girişimleri neticesinde Milletvekillerimiz ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Milletvekillerimizin yoğun programları nedeni ile bugün İki Milletvekilimiz ile bir araya gelebildik. Üç Milletvekilimiz ile de 10 Mart tarihinde bir araya gelerek istişare toplantımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Zekai Kamitoğlu ile Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Ocak son dakika çıkan programları nedeniyle toplantımıza katılamadılar. Milletvekillerimiz ile Zonguldak İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları olarak İlimizde istihdamın artırılması ve sektörel çeşitliliğin sağlanmasına yönelik ortaklaşa yürüttüğümüz projelerimizin mevcut durumlarını istişare ederek kendilerini bilgilendirdik. Projelerimiz hayata geçebilmesi ve hızlanması için beklentilerimizi bildirerek kendilerinden destek olmalarını istedik. Mesai mefhumu gözetmeksizin toplantı talebimizi olumlu karşılayan ve vakit ayırarak bizleri dinleyen Milletvekillerimize nazik kabulleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi
TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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