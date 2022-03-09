TŞOF Başkanı Apaydın şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini talep etti - Son Dakika

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafının akaryakıta gelen zamlar sonrasında kontak kapatma noktasına geldiğini ileri sürerek, "Servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafımıza özel ticari akaryakıt verilmeli." dedi.

Apaydın yazılı açıklamasında, akaryakıt zamlarının şoför esnafına etkisini değerlendirdi.

Küresel kriz nedeniyle petrol fiyatının yükselmesinin zamlarda etkisi olduğunu ancak şoför esnafının dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Apaydın, ???????servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini istedi.

Şoför esnafını koruyacak adımların bir an önce atılmasının önemine işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Akaryakıt zamları ile birlikte lastik fiyatları, cezalar, muayene ücretleri, sigorta fiyatları, yıllık bakım gibi giderlerin de son bir yıl içerisinde fazlaca artmış olması doğrultusunda bilet fiyatlarına gelen zamların da güncel enflasyon rakamları oranında artmayışı, şoför esnafımızı emeklerinin karşılığını alamayacak konuma getirdi. Şoför esnafımızın daha fazla zorlanmaması ve vatandaşa bu zamların yansıtılmaması için eşel mobil sistemi tekrar gelmeli."