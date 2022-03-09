TŞOF Başkanı Apaydın şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

TŞOF Başkanı Apaydın şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini talep etti

09.03.2022 11:54
TŞOF Başkanı Apaydın şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini talep etti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafının akaryakıta gelen zamlar sonrasında kontak kapatma noktasına geldiğini ileri sürerek, "Servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafımıza özel ticari akaryakıt verilmeli." dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafının akaryakıta gelen zamlar sonrasında kontak kapatma noktasına geldiğini ileri sürerek, "Servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafımıza özel ticari akaryakıt verilmeli." dedi.

Apaydın yazılı açıklamasında, akaryakıt zamlarının şoför esnafına etkisini değerlendirdi.

Küresel kriz nedeniyle petrol fiyatının yükselmesinin zamlarda etkisi olduğunu ancak şoför esnafının dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Apaydın, ???????servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini istedi.

Şoför esnafını koruyacak adımların bir an önce atılmasının önemine işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Akaryakıt zamları ile birlikte lastik fiyatları, cezalar, muayene ücretleri, sigorta fiyatları, yıllık bakım gibi giderlerin de son bir yıl içerisinde fazlaca artmış olması doğrultusunda bilet fiyatlarına gelen zamların da güncel enflasyon rakamları oranında artmayışı, şoför esnafımızı emeklerinin karşılığını alamayacak konuma getirdi. Şoför esnafımızın daha fazla zorlanmaması ve vatandaşa bu zamların yansıtılmaması için eşel mobil sistemi tekrar gelmeli."

YORUMLAR
500
ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir Cem Yılmaz'dan 'akaryakıt ve yağ ' iması: Her dolmuşa gelmeyin Cem Yılmaz'dan 'akaryakıt ve yağ ' iması: Her dolmuşa gelmeyin

Fevzi Apaydın, Akaryakıt, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini talep etti - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: TŞOF Başkanı Apaydın şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement