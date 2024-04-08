TŞOF Başkanı: Sürücülerin uykusuz ve yorgun araç kullanmamasını istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TŞOF Başkanı: Sürücülerin uykusuz ve yorgun araç kullanmamasını istiyoruz

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyararak, sürücülerin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını istedi. TŞOF Başkanı Apaydın, bayram döneminde seyahat edecek sürücülerin trafik kurallarına azami derecede riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bayramda esnaf ve sanatkarların işlerinin bol ve bereketli olmasını temenni etti.

08.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyararak "Sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

TŞOF Başkanı Apaydın ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Apaydın, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken ziyaretlerin arttığı bayram döneminde seyahat edecek sürücülerin trafik kurallarına azami derecede riayet etmesi gerektiğini bildirdi.

Sürücülerin bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olması uyarısında bulunan Apaydın, "Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bayram yollarda yapılacak hatalarla ocaklar sönmesin." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Başkanı Palandöken de mesajında, bayramların toplumsal ve kültürel önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Alın teri ve gayretiyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın bayramda işlerinin bol ve bereketli olmasını, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutlulukları artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı, Fevzi Apaydın, Türkiye, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı: Sürücülerin uykusuz ve yorgun araç kullanmamasını istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tesla Model Y elektrikli otomobillerde stok fazlası indirim geliyor
    13:10 Tesla Model Y elektrikli otomobillerde stok fazlası indirim geliyor

    Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.

  • Düzce'de Kuaför ve Berberlerde Bayram Yoğunluğu
    13:04 Düzce'de Kuaför ve Berberlerde Bayram Yoğunluğu

    Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edilmeyebiliyor. Berberler ve kuaförler, gece geç saatlere kadar çalışarak bayram yoğunluğuna alışkın olduklarını belirtiyor.

  • Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı
    13:03 Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı

    Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.

  • Muş'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Telaşı
    13:01 Muş'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Telaşı

    Muş'un Varto ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Şeker ve çikolata reyonlarına yoğun ilgi gösterilen marketlerde, bayramlık şeker ve lokum alışverişi yapılıyor. Baklavacılarda da yoğunluk yaşanıyor.

  • Manisa'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü pazar yerleri açıklandı
    12:57 Manisa'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü pazar yerleri açıklandı

    Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de arife günü kurulacak olan pazarlar belirlendi. Manisa Pazarcılar Odası, vatandaşların mağdur olmaması ve arife günü bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için merkezde 3 pazar yerinin hizmet vereceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde; Bedesten, salı pazarı ve perşembe pazarı, Yunusemre'de ise millet çarşısı pazarı arife günü kurulacağı belirtildi. - MANİSA

  • Eskişehir'de Bayram Hazırlıkları: Şeker ve Çikolata Talebi Artıyor
    12:57 Eskişehir'de Bayram Hazırlıkları: Şeker ve Çikolata Talebi Artıyor

    Eskişehir'de yaklaşan bayram için vatandaşlar, gelecek olan misafirler için bol bol şeker ve çikolata almayı ihmal etmiyorlar. Şekerleme ve çikolata satışları artarken esnaf da memnuniyetini dile getiriyor. Bayramın geleneksel bir ikramı olan şeker ve çikolata, vatandaşların damak zevkine göre tercih ediliyor.

  • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Çakırgöl Turizm Alanı için master plan ve fizibilite raporu hazırlıyor
    12:51 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Çakırgöl Turizm Alanı için master plan ve fizibilite raporu hazırlıyor

    Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle Çakırgöl Turizm Alanı'nda 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalar için master plan ve fizibilite raporu hazırlamaya başladı. Çakırgöl'ün turizme kazandırılması amacıyla yapılan toplantıda, kış turizmi, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktivitelerle turist çekmeyi hedefledikleri belirtildi.

  • Diyarbakır'da Kadayıf Üreticileri Bayram Öncesi Vardiyalı Çalışıyor
    12:49 Diyarbakır'da Kadayıf Üreticileri Bayram Öncesi Vardiyalı Çalışıyor

    Diyarbakır'da tescilli lezzet burma kadayıfı üreten işletmeler, Ramazan Bayramı öncesi yoğun siparişleri yetiştirmek için vardiyalı üretime geçti. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen kadayıf, Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden yoğun talep görüyor. Kadayıf üreticileri, bayramda artan talebi karşılamak için üretimi günde 3 vardiyaya çıkardı. Siparişlerden memnun olan üreticiler, hedeflerinin 30 ton kadayıf üretmek olduğunu belirtti.


12:26 İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
11:13 Bursa’da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi Bursa'da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
12:44 Yılmaz Erdoğan’ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı Yılmaz Erdoğan'ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı
12:05 Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan’ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 13:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: TŞOF Başkanı: Sürücülerin uykusuz ve yorgun araç kullanmamasını istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement