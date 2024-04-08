Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyararak "Sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
TŞOF Başkanı Apaydın ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Apaydın, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken ziyaretlerin arttığı bayram döneminde seyahat edecek sürücülerin trafik kurallarına azami derecede riayet etmesi gerektiğini bildirdi.
Sürücülerin bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olması uyarısında bulunan Apaydın, "Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bayram yollarda yapılacak hatalarla ocaklar sönmesin." değerlendirmesinde bulundu.
TESK Başkanı Palandöken de mesajında, bayramların toplumsal ve kültürel önemine işaret ederek şunları kaydetti:
"Alın teri ve gayretiyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın bayramda işlerinin bol ve bereketli olmasını, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutlulukları artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum."
Son Dakika › Ekonomi › TŞOF Başkanı: Sürücülerin uykusuz ve yorgun araç kullanmamasını istiyoruz - Son Dakika
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edilmeyebiliyor. Berberler ve kuaförler, gece geç saatlere kadar çalışarak bayram yoğunluğuna alışkın olduklarını belirtiyor.
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.
Muş'un Varto ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Şeker ve çikolata reyonlarına yoğun ilgi gösterilen marketlerde, bayramlık şeker ve lokum alışverişi yapılıyor. Baklavacılarda da yoğunluk yaşanıyor.
Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de arife günü kurulacak olan pazarlar belirlendi. Manisa Pazarcılar Odası, vatandaşların mağdur olmaması ve arife günü bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için merkezde 3 pazar yerinin hizmet vereceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde; Bedesten, salı pazarı ve perşembe pazarı, Yunusemre'de ise millet çarşısı pazarı arife günü kurulacağı belirtildi. - MANİSA
Eskişehir'de yaklaşan bayram için vatandaşlar, gelecek olan misafirler için bol bol şeker ve çikolata almayı ihmal etmiyorlar. Şekerleme ve çikolata satışları artarken esnaf da memnuniyetini dile getiriyor. Bayramın geleneksel bir ikramı olan şeker ve çikolata, vatandaşların damak zevkine göre tercih ediliyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle Çakırgöl Turizm Alanı'nda 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalar için master plan ve fizibilite raporu hazırlamaya başladı. Çakırgöl'ün turizme kazandırılması amacıyla yapılan toplantıda, kış turizmi, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktivitelerle turist çekmeyi hedefledikleri belirtildi.
Diyarbakır'da tescilli lezzet burma kadayıfı üreten işletmeler, Ramazan Bayramı öncesi yoğun siparişleri yetiştirmek için vardiyalı üretime geçti. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen kadayıf, Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden yoğun talep görüyor. Kadayıf üreticileri, bayramda artan talebi karşılamak için üretimi günde 3 vardiyaya çıkardı. Siparişlerden memnun olan üreticiler, hedeflerinin 30 ton kadayıf üretmek olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?