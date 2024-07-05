TŞOF Başkanlığına Mehmet Yiğiner seçildi

Ekonomi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner seçildi.

Yiğiner'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, TŞOF Olağanüstü Genel Kurulu, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Fevzi Apaydın ile yarışan Yiğiner, kullanılan 4 bin 27 oyun 2 bin 421'ini alarak TŞOF Başkanı seçildi.

Mehmet Yiğiner, omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilinciyle gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "Durmak yok, çalışmaya devam. Şoför esnafımıza hizmet etmek için bundan sonra da Allah'ın izniyle 24 saat çalışacağız." ifadesini kullandı.