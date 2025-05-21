TTA, Türk Teknoloji Ekosistemini Küresel Arenaya Taşıyacak - Son Dakika
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Ekonomi

TTA, Türk Teknoloji Ekosistemini Küresel Arenaya Taşıyacak

Tech Türkiye Advocates, Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası sesini duyurmayı hedefliyor.

21.05.2025 13:17
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Dünyanın en büyük teknoloji ağlarından Global Tech Advocates'in Türkiye ayağı Tech Türkiye Advocates (TTA), ülkedeki teknoloji şirketlerinin sesini uluslararası arenada duyurmayı, küresel bağlantılar kurmayı ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Tech Türkiye Advocates'in (TTA) resmi tanıtımı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yazılım ve Bilişim Komitesi ev sahipliğinde Dış Ticaret Kompleksi'nde yapıldı.

Dünyanın en büyük teknoloji ağlarından biri olan Global Tech Advocates'in Türkiye ayağı olarak faaliyet gösterecek TTA, "Global Türkler" olarak adlandırılan, teknoloji ekosisteminde etkili Türk profesyonellerden oluşan geniş bir topluluk yaratmayı amaçlıyor.

Bu topluluk aracılığıyla; teknoloji politikaları geliştirilmesi, yıllık raporlar yayımlanması ve Türkiye ile Birleşik Krallık başta olmak üzere Global Tech Advocates networkünün bulunduğu diğer ülkelerde vize, vergi, finansal teşvikler, hibe konularında ikili politikalar için gerekli girişimlerde bulunarak sektörün önündeki darboğazların aşılması ve Türk teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi planlanıyor.

"Türkiye'nin teknoloji birikiminden yararlanmak istiyoruz"

Global Tech Advocates kurucusu ve Birleşik Krallık Başbakan Danışmanı Russ Shaw Cbe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ömer Halisdemir Salonu'ndan düzenlenen basın toplantısında, TTA'nın tanıtımının Türk firmalarının uluslararası işbirliklerini geliştirmeleri ve teknoloji alanındaki güncel eğilimleri takip etmeleri açısından önemli fırsatlar sunacağına inandığını belirtti.

Global Tech Advocates'in Londra'da kurulduğunu ve şu an 30 ülkede 30 bini aşkın yatırımcı ve girişimciye ulaştıklarını anlatan Cbe, "Global Tech Advocates'i yazılım ve bilişim başta olmak üzere teknoloji sektöründeki network ağını genişletmek amacıyla kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemsedikleri bir lokasyon olduğunu ifade eden Cbe, " Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde daha fazla varlık göstermek için Türkiye'nin teknoloji birikiminden yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla TTA'nın kurulmasının önemli olduğunu düşündük." diye konuştu.

"Türkiye'nin potansiyeli heyecanlandırıyor"

Russ Shaw Cbe, TTA'nın Türk teknoloji ekosistemini küresel platformlara taşıyacak önemli bir platform olacağını aktararak, "Bu işbirliğinin Global Tech Advocates'e ve TTA'ya büyük yarar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Dünyadaki bütün girişimci ve yatırımcıları Londra'ya davet ettiklerini kaydeden Cbe, "London Tech Week'in milli katılımını HİB koordine ediyor. Network ağını geliştirmek isteyen tüm firmaları HİB öncülüğünde Londra'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin potansiyelinin heyecanlandırdığını dile getiren Cbe, "Türkiye, bölgede yıldız ülke. İştah var, AR-GE altyapısı gelişiyor ve teknokent sayısı artıyor. Türkiye'nin potansiyeli yüksek." diye konuştu.

"TTA'yı hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyım"

Russ Shaw Cbe, Türkiye'de işini büyütmek isteyen şirketleri de Global Tech Advocates'e davet ederek, "Dünyanın herhangi bir yerine açılmak istiyorsanız, platformumuzu kullanarak o pazardaki liderlerle tanışabilir, o pazara açılmadan önce bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz." dedi.

Teknoloji ekosistemlerini destekleyen gönüllülerden oluşan bir topluluk olduklarını aktaran Cbe, "Bugün TTA'yı hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyım. Haftalardır bu topluluğu Türkiye'ye getirmek için hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören de Global Tech Advocates'in yapısından çok faydalanacaklarını belirterek, "Eğitim, sağlık, medya, lojistik, bunların hepsi teknolojik olarak bu ağın içinde olabilecek sektörler. Bu sektörleri temsil eden HİB de bu öngörüyle bu etkinliğe sahip çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret Kompleksi, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTA, Türk Teknoloji Ekosistemini Küresel Arenaya Taşıyacak - Son Dakika

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