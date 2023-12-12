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TTK Kozlu Müessesesi'nde Kartiye-4 Üretimine Dua Töreni - Son Dakika
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TTK Kozlu Müessesesi'nde Kartiye-4 Üretimine Dua Töreni

TTK Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında üretime açılan Kartiye-4 esnek yarı mekanize sistem için hayvan keserek tören düzenlendi. Törende Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Madenciler ve katılımcılar tarafından kurban kesimi gerçekleştirildi.

TTK Kozlu Müessesesi\'nde Kartiye-4 Üretimine Dua Töreni
12.12.2023 - 17:20,  Güncelleme: 17:23
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi 'ne bağlı maden ocağında üretime açılan Kartiye-4 esnek yarı mekanize sistem nedeniyle hayvan keserek tören düzenleyip dua edildi.

TTK Kozlu Müessesesinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde, üretime açılan Kartiye- 4 esnek yarı mekanize sistemde kazasız belasız çalışma dilekleriyle Kuran-ı Kerim okundu. Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, İşletme Müdürü Kadir Dalkılıç, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı ve şube yöneticileri, Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Kocabaş ve şube yönetimi ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Hayvan kesimi ardından madenciler kazasız belasız çalışma hayatı dileyerek ocağa indi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kuran-ı Kerim, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TTK Kozlu Müessesesi'nde Kartiye-4 Üretimine Dua Töreni - Son Dakika
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