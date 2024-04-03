TTK Zonguldak\'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek.
TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TTK 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplam 44 nitelikli eleman alımı yapılacak.
Bu kapsamda, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 21 mekanizasyon ve pres işçisi, 6 kuvvetli akım tesisatçısı, 6 mekaniker (kompresör), 5 kaynakçı, 4 vinç operatörü, 1 numuneci ve 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi istihdam edilecek.
Zonguldak İş Kurumu tarafından 16-22 Nisan tarihlerinde çıkılacak 5 günlük ilana başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.
Başvuracak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak, Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak ve ilgili öğrenim koşullarını sağlama şartları aranacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
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