TTSO Mart Ayı Meclis Toplantısında Trabzon\'un Gelişimi Konuşuldu

Ekonomi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren toplantıda, pazar günü ülke ve demokrasi için çok önemli bir gün yaşanacağını belirtti.

Trabzon'un gelişmesi için adaylara talep ve beklentilerini ilettiklerini anlatan Eren, "İstihdamı artırıcı projelere destek olunması, turizme yeni destinasyonlar kazandırılması, gastronomi turizmine katkı sunulması, balık ve fındık festivalleri düzenlenmesi, şehrimizdeki müze sayısının ve yaşam eğlence alanlarının artırılması önümüzdeki dönemden beklentilerimizdir." ifadelerini kullandı.

Eren, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na görev süresi boyunca Trabzon'a yaptığı hizmetler ve iş dünyası ile kurduğu yapıcı diyalog için teşekkür etti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise seçim kampanyası süresince belediye başkan adaylarının odayı ziyaret ettiğini belirterek, "Bu fırsatı da değerlendirerek taleplerimizi bildirdik. Bu vaatlerin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sektörlerde kümelenme projelerini sürdürdüklerine işaret eden Çelebi, turizme ağırlık vereceklerini de kaydetti.