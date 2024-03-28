TTSO Mart Ayı Meclis Toplantısında Trabzon'un Gelişimi Konuşuldu - Son Dakika
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Ekonomi

TTSO Mart Ayı Meclis Toplantısında Trabzon'un Gelişimi Konuşuldu

TTSO Mart Ayı Meclis Toplantısında Trabzon\'un Gelişimi Konuşuldu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) mart ayı Meclis Toplantısı'nda, Trabzon'un gelişimi için talepler ve beklentiler dile getirildi. TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi, turizme yeni destinasyonlar kazandırılması, gastronomi turizmine katkı sunulması gibi konuların önemine vurgu yaptı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise seçim kampanyası süresince belediye başkan adaylarıyla görüşerek taleplerini ilettiklerini ve bu vaatlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

28.03.2024 19:47  Güncelleme: 19:49
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren toplantıda, pazar günü ülke ve demokrasi için çok önemli bir gün yaşanacağını belirtti.

Trabzon'un gelişmesi için adaylara talep ve beklentilerini ilettiklerini anlatan Eren, "İstihdamı artırıcı projelere destek olunması, turizme yeni destinasyonlar kazandırılması, gastronomi turizmine katkı sunulması, balık ve fındık festivalleri düzenlenmesi, şehrimizdeki müze sayısının ve yaşam eğlence alanlarının artırılması önümüzdeki dönemden beklentilerimizdir." ifadelerini kullandı.

Eren, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na görev süresi boyunca Trabzon'a yaptığı hizmetler ve iş dünyası ile kurduğu yapıcı diyalog için teşekkür etti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise seçim kampanyası süresince belediye başkan adaylarının odayı ziyaret ettiğini belirterek, "Bu fırsatı da değerlendirerek taleplerimizi bildirdik. Bu vaatlerin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sektörlerde kümelenme projelerini sürdürdüklerine işaret eden Çelebi, turizme ağırlık vereceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TTSO Mart Ayı Meclis Toplantısında Trabzon'un Gelişimi Konuşuldu - Son Dakika

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