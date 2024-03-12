TÜBA Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin'deki İnsani Kriz İçin Farkındalık Yaratıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin'deki İnsani Kriz İçin Farkındalık Yaratıyoruz

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Brezilya Bilimler Akademisi'nin düzenlediği Bilim20 toplantısında yaptığı konuşmada, TÜBA'nın dünyadaki gerçekleri dile getirmek için çalıştığını ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin'deki insani kriz konularında farkındalık yaratmaya devam ettiklerini belirtti. Şeker, ayrıca TÜBA'nın işbirliğine dayalı inovasyonun gücüne inandığını ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptı.

12.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Akademinin dünyada gerçeğin sesi olmak için çaba harcadığını belirterek, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi, Filistin'de İsrail eliyle yaşanan insani kriz konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Brezilya Bilimler Akademisinin "Küresel Dönüşüm İçin Bilim" başlığıyla 8. kez gerçekleştirdiği "Bilim20 (Science 20-S20)" toplantısına katıldı.

Şeker, buradaki konuşmasında "Küresel Dönüşüm İçin Bilim"in sadece bir eylem çağrısı olmadığına dikkati çekerek, "Bu, küresel bilim camiasının üyeleri olarak paylaştığımız sorumluluğun bir hatırlatıcısıdır. Bu, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek için bilim ve teknolojinin gücünden yararlanmaya yönelik kolektif çabamızın bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, dünyanın "iklim değişikliği, sağlık eşitsizlikleri, enerji krizleri ve genişleyen eşitsizlik açığı" gibi benzeri görülmemiş zorluklarla boğuştuğuna işaret ederek, bu zorlukların içinde çok büyük fırsatların da yattığını bildirdi.

TÜBA'nın işbirliğine dayalı inovasyonun gücüne, bilgi ve kaynak paylaşımının önemine inandığını belirten Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"TÜBA olarak bilgi teknolojileri, çevre, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği, enerji, sağlık bilimleri ve teknolojileri, sürdürülebilir kalkınma ve finans gibi konulara odaklanıyoruz. Yapay zekadaki ilerlemeler bizi ayıran bir engel değil, herkesin tırmanabileceği bir merdiven olmalı."

"Bilimsel kurumların güç gruplarınca baskı altına alınması kabul edilemez"

TÜBA'nın dünyada gerçeğin sesi olmak için çaba harcadığına da dikkati çeken Şeker, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi, Filistin'de İsrail eliyle yaşanan insani kriz konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı ülkelerin üst düzey liderlerinin ve ulusal bilim akademilerinin temsilcilerinin, siyasi ve bilimsel tarafsızlık ilkesinden uzak, İsrail'i destekleyen açıklamalarda bulunmasını endişe verici buluyoruz. İstisna dışında, dünya bilim camiasının hiçbir çaba göstermemesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bu nedenle 'Filistin-İsrail Savaşı Raporu'muzu 800'ün üzerinde bilimsel akademi ve kuruluşla paylaştık. Ancak ne yazık ki Filistin'de akademisyenler öldürülürken, üniversiteler yıkılırken çoğunluğun hala sessiz kaldığına tanık oluyoruz. Özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversitelerin ve diğer bilimsel kurumların güç grupları ve lobiler tarafından baskı altına alınması kabul edilemez."

Science20 hakkında

G20 ülkelerinin bilim akademilerinden oluşan S20, G20 ülkelerindeki bilim insanlarının ve kurumlarının işbirliğini sağlamaya yönelik bir platform olarak biliniyor.

S20 toplantılarında, 2017'den bu yana, G20 ülkelerinin ulusal bilim akademileri bir araya geliyor.

Brezilya Hükümetince bu yılın teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi.

Toplantılarda yapay zeka, biyoekonomi, enerji dönüşümü süreci, sağlık sorunları, sosyal adalet gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA

Muzaffer Şeker, Ahmet Nuri, Filistin, Brezilya, Ukrayna, Dünya, Rusya, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin'deki İnsani Kriz İçin Farkındalık Yaratıyoruz - Son Dakika

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