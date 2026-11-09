TÜBA Başkanı Şeker, 2000-2019'da yıllık 489 bin sıcaklıkla ilişkili ölüme değindi - Son Dakika
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TÜBA Başkanı Şeker, 2000-2019'da yıllık 489 bin sıcaklıkla ilişkili ölüme değindi

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TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, Antalya'daki COP31 etkinliğinde iklim değişikliğinin sağlık etkilerini anlattı. Şeker, DSÖ'ye göre 2000-2019'da dünyada her yıl yaklaşık 489 bin sıcaklıkla ilişkili ölüm olduğunu, yaşlı, çocuk ve açık havada çalışanların savunmasız olduğunu belirtti.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine ilişkin, "Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, seller ve orman yangınları insan sağlığını doğrudan etkiliyor." ifadesini kullandı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Şeker, Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İklime Dirençli Sağlık Sistemleri İçin Bilim ve Liderlik başlıklı etkinlikte konuştu.

Şeker, iklim krizinin sağlık boyutuna dikkati çekerek, "Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, seller ve orman yangınları insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Bunun yanı sıra gıda ve su güvenliğini tehdit ediyor, ekosistemleri bozuyor ve belirli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 2000-2019 yıllarında dünya genelinde her yıl yaklaşık 489 bin sıcaklıkla ilişkili ölüm meydana geldiği bilgisini veren Şeker, yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar ve kaynakları sınırlı toplulukların iklim kaynaklı sağlık risklerine karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çekti.

Şeker, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine işaret ederek, "Tek Sağlık" yaklaşımının yalnızca bir kavram olarak kalmaması, bakanlıkları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, araştırma kurumlarını ve bilim akademilerini bir araya getiren bir yönetişim modeline dönüşmesi gerektiğini bildirdi.

Her ülkenin kendi bilimsel kanıtlarını oluşturabilmesi, araştırmacılarını yetiştirebilmesi ve kendi önceliklerini belirleyebilmesi gerektiğinin altını çizen Şeker, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı sağlık sistemlerinin dışarıdan hazır olarak alınamayacağını, yerel bilgi, kurumlar ve uzmanlıkla inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Şeker, artık iklim-sağlık sorununu fark etme aşamasından ölçülebilir sonuçlar elde etme aşamasına geçilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilimsel akademilerin sorumluluğu raporlar ve öneriler hazırlamakla sınırlı değil. Hükümetlerin önceliklerini belirlemelerine, politikalarının etkisini değerlendirmelerine ve kaydedilen ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, sağlık profesyonelleri ve karar vericiler arasında daha güçlü bağlar kurulması için önemli. Bilimsel ilerleme yalnızca daha fazla kaynağa sahip ülkelerin değil, tüm ülkelerin yararına olması gerekiyor. İklim ve sağlık alanındaki çalışmaların başarısı üretilen stratejilerin sayısıyla değil, korunan hayatlar ve oluşturulan dirençle ölçülmeli."

Kaynak: AA
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