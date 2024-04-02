TÜBA Başkanı: Terörle mücadele için uluslararası işbirliği ve etkili çözümler gerekiyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, küresel sorun haline gelen teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardığını belirterek, "Bu amaçla konuya hukuki bir yaklaşım getiren 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabı, terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunuyor." ifadesini kullandı.
Akademiden yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç'in yaptığı, terörizmin uluslararası boyutlarına odaklanan, terör suçlarına karşı mücadelede hukuki prosedürün ve infaz hukukunun işleyişini detaylarıyla ele alan "Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku" adlı eser yayımlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, terörün, Türkiye'de uzun yıllardır varlığını sürdüren bir sorun olduğuna dikkati çekerek, farklı ideolojilerden etkilenen ve ülkedeki bazı etnik köken farklılıklarını istismar eden çeşitli terör örgütlerinin milli güvenliğe karşı sınırlar dahilinde ve ötesinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.
Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kapsamlı bir deneyim biriktirdiğini ve stratejiler geliştirdiğini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:
"Küresel bir sorun oluşturan terör, uluslararası toplumun terörle mücadelede işbirliği yapma ve etkili çözümler geliştirme ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu amaçla konuya hukuki bir yaklaşım getiren 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabı, terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunuyor. Aynı zamanda terörle mücadelede kullanılan hukuki araçları ve bu araçların insan haklarına etkilerini de ele alan, karar alıcılar için de bir başvuru kaynağı niteliğindeki eser, oldukça geniş bir perspektifte konuları irdeliyor. Terörle mücadelede hukukun nasıl uygulanabileceği, suçluların adalete teslim edilmesi ve cezalandırılmasının gerekliliği gibi önemli konuları ele alırken insan haklarının korunmasının ve adaletin sağlanmasının önemini vurguluyor."
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Yozgat'ta bir üretici tarafından yetiştirilen Şili kökenli Araucana cinsi tavukların mavi ile yeşil renk tonlarındaki yumurtaları ilgi görüyor. Araucana cinsi tavukların tanesi 400-500 liradan, yumurtası ise 15-20 liradan satılıyor. Fatih Mahallesinde yaşayan Ahmet Arslan, evinin bahçesinde hobi amaçlı Araucana cinsi tavuklar besliyor ve ailesinin organik yumurta ihtiyacını karşılıyor. Arslan, yeşil yumurtaların yüksek protein değeri ve besleyici özelliği nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.
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