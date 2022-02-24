TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleri başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 2022 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ile Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) başvuruları için son gün 25 Şubat'a uzatıldı.

TÜBA'nın internet sitesinde süre uzatımına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, daha önce 21 Şubat olarak belirlenen söz konusu programlara 2022 yılı ödül başvuruları için son gün 25 Şubat olarak revize edildi.