Tubiana, Türkiye'nin COP31 Başkanlığında taraflar arası köprü kurabileceğini belirtti

Paris Anlaşması'nın mimarı ve Avrupa İklim Vakfı Başkanı Laurence Tubiana, gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler iklim zirvesi COP31 Başkanı Türkiye'nin iklim müzakerelerinde taraflar arasında köprü kurma konusunda önemli rol oynayabileceğini belirterek, "Türkiye'nin bugün diplomasi ve jeopolitik alandaki rolünü göz önünde bulundurduğumuzda, COP31 Başkanı olarak yapacağı durum değerlendirmesinin ve vereceği mesajların büyük bir etkisi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Tubiana, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde, iklim değişikliğiyle mücadeledeki son gelişmeler ve Türkiye'nin başkanlığındaki COP31'den beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada son yıllarda iklim eylemini yavaşlatan en dikkat çekici unsurun ülkeler arasındaki "çıkar çatışması" olduğunu dile getiren Tubiana, iklim eylemini ekonomileri için büyük bir tehdit olarak gören ABD ve Rusya gibi aktörler olduğunu söyledi.

Tubiana, bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadeledeki zorlukların teknoloji yetersizliği veya sermaye eksikliğinden kaynaklanmadığını, bunun ağırlıklı olarak "politik ekonomiyle" ilgili olduğunu vurguladı.

Ancak fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin "gerçek bir tehdit altında" olduğunu belirten Tubiana, son olarak Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının kesilmesiyle yaşanan krizin enerji güvenliğinin fosil yakıtlarla sağlanamadığını gösterdiğini anlattı.

Tubiana, bu nedenle artık çok sayıda ülkenin geleceğini fosil yakıtlarda görmediğine dikkati çekerek, "Bence COP31'de de ülkeler arasındaki bu ayrışmanın giderek büyüdüğünü göreceğiz. Umarım ki fosil yakıtlardan uzaklaşmak istediklerini belirten ülkeler bu yönde ilerlemeye devam eder çünkü iklim değişikliğinin etkileri her ülkede, her yıl kendini gösteriyor. Bundan etkilenmeyen hiçbir ülke yok. Üstelik söz konusu sadece orman yangınları, sel veya kuraklıklar gibi yıkıcı olaylar da değil. Değişen iklime uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu ve bu nedenle insanların hayatını kaybettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Paris Anlaşması'ndan önce küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonunda 4 dereceye ulaşma riskinin bulunduğunu ancak anlaşma sonrası atılan adımlarla şu an bu artışın 2 derecenin üstünde bir seviyede gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydeden Tubiana, "Umarım bu durum bir uyanış çağrısı olur. Antalya'nın gerçeklerle yüzleşmek için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyorum. Burada gerçekçilikten kastım, şiddetlenen iklim değişikliğine rağmen beklemenin bedelinin giderek ağırlaştığını ve çok daha pahalı olduğunu kabul etmek ve harekete geçmek." dedi.

Tubiana, şu anda dünyada iklim eyleminin en düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, süreci bloke eden aktörlere rağmen diğer ülkelerin ilerleme kararlılığı göstermesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Bu noktada Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamındaki rolüne işaret eden Tubiana, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sahip olduğu ve kullanabileceği siyasi ağırlığın özellikle farklı taraflar arasında köprü kurma konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kendine özgü bir diplomasisi, kendine özgü bir rolü var. Bence bu rol şu anda çok faydalı ve bu görevi üstlenen ülkelere ihtiyacımız var. Türkiye'nin bugün diplomasi ve jeopolitik alandaki rolünü göz önünde bulundurduğumuzda, COP31 Başkanı olarak yapacağı durum değerlendirmesinin ve vereceği mesajların büyük bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin bu kapasiteyi kullanmasını, geniş bir perspektif sunmasını ve büyük resmi ortaya koymasını umuyorum. Türkiye, COP31 Başkanlığı rolünü üstlenerek bu perspektifle hareket etmeli."

Tubiana, Türkiye'nin COP31 gündemi kapsamında küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı teşvik etmesinin önemli bir adım olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin de oldukça dinamik ve güçlü bir yenilenebilir enerji sektörü olduğunu söyledi.

Bu alandaki potansiyel, teknolojik ve finansal kapasiteyle Türkiye'nin kömür ve fosil yakıt ithalatına bağımlılığını büyük ölçüde azaltabileceğini kaydeden Tubiana, kömür ithalatının ulusal çıkarlara hizmet etmediğini ifade etti.

Tubiana, Türkiye'nin görece daha aktif bir karbonsuzlaşma politikasına liderlik edebileceğini ve yatırımcıların özellikle yenilenebilir enerji projelerine ilgi göstermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

COP31 hakkında

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP), Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Bu yıl konferansın 31'incisine başkanlık ediyor.

Türkiye, COP31 Başkanı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede söylemleri eyleme dönüştürmek amacıyla "Uygulama COP'unu" hayata geçirmeyi hedefliyor.

Zirvede 197 ülkenin liderinin iklim krizine karşı taahhütleri, politikaları ve çözüm önerilerini görüşeceği COP31'in eylem gündeminde küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmak, sıfır atık, dirençli şehirler, yeşil sanayileşme başta olmak üzere önemli maddeler yer alıyor.