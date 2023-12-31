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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapma vizyonları doğrultusunda, bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen tam bağımsız Türkiye'yi inşa edeceklerine inandıklarını belirtti. Mandal, TÜBİTAK olarak birlikte geliştirme ve başarma yaklaşımını benimsediklerini ve bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini bu anlayışla yürüttüklerini ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye\'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz
31.12.2023 - 14:07,
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, "Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mandal, Kurumun internet sitesinde yeni yıl dolayısıyla yayımlanan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüyle TÜBİTAK'ın kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıkları bir yılın geride bırakıldığını belirtti. Mandal, "Bölgesel ve küresel karşı karşıya bulunduğumuz güçlüklere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapma vizyonumuz kapsamında, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda, bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen tam bağımsız Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, TÜBİTAK olarak "birlikte geliştirme ve başarma" yaklaşımını benimsediklerini bildirdi.

Küresel sorunların çözümünde dünyadaki gelişmeleri izleyen değil, öncü olabilen bir Türkiye'yi hedeflediklerine dikkati çeken Mandal, "Bunun için de farklı disiplinlerin, sorunların çözümü için işbirliği temelinde bir araya gelmelerini sağlıyor, burs ve destekler sunuyoruz. Bugünün ve geleceğin güçlüklerini, üniversite, sanayi ve kamunun yanında toplumu da dahil edecek yenilikçi çözümlerle aşabileceğimize inanıyoruz. TÜBİTAK olarak bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerimizi bu yaklaşımla yürütüyor ve bilişimden savunmaya, raylı ulaşımdan uzaya kadar tüm alanlarda bu anlayışı yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, bilgiyi üreten ve kullanan kurumları AR-GE ekosistemini büyütmek ve güçlendirmek için bir araya getirdiklerini belirtti. Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Mandal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yararına bilim ve teknoloji temelli daha nice yenilikleri yeni yılda da birlikte sağlayacağız. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz başarıların ardından Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, müreffeh bir şekilde taşımak amacıyla 2053 ve 2071 vizyonlarımıza hazırlanıyoruz. Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknoloji adımlarıyla her alanda adından söz ettirmeye devam edecek olan 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından olarak, heyecanla, yenilikçi yüksek teknolojileri geliştirerek ve aynı zamanda teknolojiyi kullanan değil, üreten, geliştiren ve ilklere imza atan gençliği destekleyerek geleceğe umutla bakıyoruz. Bu duygularla yeni yılınızı kutluyor, 2024'ün hepimize sağlık, refah, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz - Son Dakika


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