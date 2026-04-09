TÜBİTAK'tan Biyoteknoloji Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde, Eureka biyoteknoloji çağrısı ile aşı, kanser tedavisi ve tarım gibi stratejik alanlarda yerli projelerin küresel ortaklıklarla dünya pazarına taşınması hedefleniyor.

AA muhabirinin, TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Eureka Network projeleri kapsamında "Biyoteknoloji" çağrısı başvuruya açıldı.

Eureka Network Biyoteknoloji Çağrısı ile ileri biyolojik üretim, yeni nesil tedaviler, tarım ve veterinerlik alanında biyoteknolojik yenilikler ile ileri tanı ve veri teknolojileri gibi tematik alanlarda, uluslararası işbirliğine dayalı ve ticarileşme potansiyeli yüksek projelerin desteklenmesini amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında, açık ve uygulanabilir bir iş planına sahip, yenilikçi ve küçük ölçekli biyoteknoloji projelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Projelerin, konsorsiyumda yer alan tüm ortaklar için karşılıklı fayda sağlaması ve uluslararası işbirliğine katma değer sunması bekleniyor.

Desteklenecek konular

Bu doğrultuda, çağrı kapsamında ileri biyomanüfaktür ve ekosistem destekleyicileri alanında, karmaşık tedavi yöntemlerinin ölçeklendirilmesinden teknoloji transferinin optimize edilmesi ve sektörler arası teknolojik entegrasyona kadar olan projelere destek verilecek.

Yeni nesil tedaviler ve tedavi yaklaşımları konularında, yenilikçi kanser tedavileri ve mRNA tabanlı aşılardan, eksozom temelli taşıma sistemleri ve nörobilim odaklı tedavi yaklaşımlarına kadar olan başvurular kabul edilecek.

Tarım ve veterinerlik, biyoteknolojik yenilikler alanında, tarımsal biyoteknoloji uygulamalarından omik verilerin karar verme süreçlerine entegre edilmesine kadar sunulan projeler teşvik edilecek.

İleri tanı ve veri teknolojileri konularında ileri biyoinformatik ve yapay zeka uygulamalarından, toprak ve su stresinin izlenmesine yönelik yerinde biyosensör teknolojilerine kadar olan çalışmalar değerlendirmeye alınacak.

Böylece, üretim süreçlerinden tanı teknolojilerine kadar biyoteknoloji odaklı tüm yenilikçi faaliyetler, uluslararası işbirlikleri çerçevesindeki bu program dahilinde desteklenmiş olacak.

Sunulacak projeler kapsamında, uluslararası düzeyde birlikte araştırma ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlanarak uluslararası teknolojik bilgi ve deneyimin, kuruluşlar bünyesinde içselleştirilmesi, yeni ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve kuruluşlarının uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alması amaçlanıyor. Bu projelerle, yüksek teknoloji seviyesine sahip inovatif ürünlerin geliştirilmesi, sürdürülebilir küresel ortaklıkların kurulması ve yeni pazarlara erişim sağlanması hedeflenirken orta ve uzun vadede ihracatın artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve cari açığın düşürülmesi yoluyla, ülke ekonomisine stratejik bir katma değer sağlanması bekleniyor.

Sunulacak destekler

Proje kapsamında, personelden seyahate, danışmanlıktan malzemeye kadar çeşitli giderlere destek aktarılacak. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 oranlarında desteklenecek.

Proje süresi, en fazla 36 ay olacak. Biyoteknoloji çağrı bütçesi 2,5 milyon avro olurken, ilgili çağrıya başvuru yapacak projeler için Türk proje ortakların proje bütçesi 500 bin avroyu geçemeyecek. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi, toplam proje bütçesinin en fazla yüzde 30'u kadar olabilecek.

Eureka Network Biyoteknoloji Çağrısı, 25 Eylül'de kapanacak. Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 17 Kasım'a, proje başvuruları için ise 18 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

