TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde 11 araştırmacı alacak

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Alışverişleri

Bangladeş'teki pazarlar ve alışveriş merkezleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş yapan insanlarla dolup taşıyor. Mağazalar rengarenk ışıklarla süslenerek alışveriş yapanların geç saatlere kadar pazarlarda vakit geçirmesi sağlanıyor. Birçok pazarda bilezik, kına, kozmetik ve diğer dekoratif aksesuarların satıldığı çok sayıda geçici tezgah da açılıyor. Hazır giyim mağazaları da bayram için yeni kıyafet satın almak isteyen müşterilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı, Bangladeş'te yeni ayın görülmesine bağlı olarak 11 Nisan veya civarında kutlanacak.