TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde 11 araştırmacı alacak

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak.
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, araştırmacı hizmet grubunda görev alacak 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan'a kadar yapılabilecek. İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.
Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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