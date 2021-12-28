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TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi

28.12.2021 17:01

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi "Bizim burada hayatımızda dolar yok, koyun var keçi var" "Bizim alın terimize, göz nurumuza saygılı olsunlar" Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Amacımız ülkemizin menfaatine...

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi

"Bizim burada hayatımızda dolar yok, koyun var keçi var"

"Bizim alın terimize, göz nurumuza saygılı olsunlar"

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Amacımız ülkemizin menfaatine zarar vermek değildir. Bizim burada hayatımızda dolar yok, koyun var keçi var" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulayanlara tepki gösterdi.

Koyun ve kuzu yetiştiricileri olarak alın yeriyle üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaları doğrultusunda bundan sonra hiçbir vatandaşımız kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmek ihtiyacı duymayacak olması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir" diye konuştu.

Çelik, "100 doların ABD'ye maliyeti 25 sent olurken, bizim ülkemize maliyeti bin 200 TL'dir. Amacımız ülkemizin menfaatine zarar vermek değildir. Bizim burada hayatımızda dolar yok, koyun var keçi var. Ülkemizin menfaatine zarar vermemek için sembolik olarak sahte doları yakacağız. Bu da insanlarımıza mesaj olsun. Artık bu zihniyeti ayaklarımızın altına aldığımızı ve Türk Lirası'na yatırım yapma konusunda çağrı yaptığımızı duyurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Fahiş fiyat uygulayan esnafa da tepki gösteren Genel Başkan Çelik, "Bizim alın terimize, göz nurumuza saygılı olsunlar. Tüketicinin canını yakmasınlar. Çünkü tüketici bunları hak etmiyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin başlatmış olduğu denetim kararı çok yerinde bir karar" ifadelerine yer verdi.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi

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Türk Lirası, Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 'fahiş fiyat' uygulanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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