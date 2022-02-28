TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kuzu kayıplarının önlenmesi için yetiştiricileri uyardı Açıklaması - Son Dakika
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kuzu kayıplarının önlenmesi için yetiştiricileri uyardı Açıklaması

28.02.2022 09:26
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kuzu kayıplarının önlenmesi için yetiştiricileri uyardı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerin gerekli özeni göstermesi gerektiğini belirterek, "Kuzu kayıplarında en önemli faktör genellikle hastalık, yetersiz bakım ve beslemedir.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerin gerekli özeni göstermesi gerektiğini belirterek, "Kuzu kayıplarında en önemli faktör genellikle hastalık, yetersiz bakım ve beslemedir." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, bazı bölgelerde kuzu doğumlarının başladığını ve bu dönemde yetiştiricilere çok önemli görevler düştüğünü bildirdi.

Yetiştiricilerin bakım ve besleme konusunda hassas davranmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, kuzuların sağlıklı doğması ve beslenmesinin ülkenin kırmızı et ihtiyacının karşılanması yanında sektörün karlılığı ve işletmelerin geleceği bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çelik, ülkede her yıl yüzde 20'lere varan kuzu ölümlerinin yaşandığına işaret ederek, "Kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerimizin gerekli özeni göstermesi kaçınılmaz bir durumdur. Kuzu kayıplarında en önemli faktör genellikle hastalık, yetersiz bakım ve beslemedir. Yetiştiricilerimizin, doğumdan itibaren sütten kesime kadar olan dönemde hayvanlarının bakım ve besleme şartlarını iyileştirerek kuzu ölümlerini ve bundan kaynaklı verim kayıplarını en aza indirmeleri sonucunda karlı çıkacak olan yine kendileri ve dolayısıyla sektörümüz ve ülkemiz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni doğan kuzular için ağız sütünün önemine dikkati çeken Çelik, şu uyarılarda bulundu:

"Kuzuların doğumdan sonra ilk 6 saat içinde annesini emerek besin değeri açısından çok kıymetli olan ağız sütünü alması mutlaka sağlanmalıdır. Bazı yetiştiricilerimizde 'Ağız sütü ishal yapıyor' diye yanlış bir algı var. Tam tersine kuzuların ağız sütünü almadığı durumlarda hastalandığı ve iyi gelişemedikleri ve sonuç itibarıyla ölüm oranlarının arttığı sıkça görülmektedir. Onun için yetiştiricilerimiz kuzularını doğumdan hemen sonra ağız sütüyle beslemenin istemediğimiz kayıpların önüne geçmede en hayati işlem olduğunu unutmamalıdırlar."

Kuzular için bakım ve beslemenin yanında aşılamanın da önemli olduğunu belirten Çelik, kuzu kayıplarının önüne geçmek için koruyucu aşılarının da zamanında yapılması gerektiğini bildirdi.

Çelik, halen aşılama görevini yerine getiren Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince özellikle şap, brusella, koyun-keçi vebası gibi hastalıklara karşı, hazırlanan programlar çerçevesinde aşılamaların önem taşıdığını kaydetti.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kuzu kayıplarının önlenmesi için yetiştiricileri uyardı Açıklaması

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Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Doğum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik, kuzu kayıplarının önlenmesi için yetiştiricileri uyardı Açıklaması - Son Dakika


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