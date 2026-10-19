TÜDÖKSAD ev sahipliğinde Dünya Döküm Kongresi 1000\'den fazla katılımcıyla başladı

Küresel döküm sanayisinin önemli buluşmalarından 76. Dünya Döküm Kongresi (WFC 2026), "Yeni Yüzyıla Parlak Bir Başlangıç: Yeni Ekosistemi Şekillendirmek" temasıyla İstanbul'da başladı.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, 50'yi aşkın ülkeden 1000'den fazla kayıtlı katılımcıyla bilim insanları, araştırmacıları, mühendisleri, sanayi yöneticilerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi.

Kongre, Dünya Döküm Organizasyonu'nun (WFO) 100. kuruluş yılı ile TÜDÖKSAD'ın 50. yıl dönümünün aynı döneme denk gelmesiyle sektör açısından tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor.

"Parlak Bir Yeni Yüzyıl" temasıyla düzenlenen kongre, metal döküm sektörünün geleceğini şekillendiren teknolojik yenilikleri, sürdürülebilir üretim yaklaşımlarını ve küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve endüstriyel dönüşümleri uluslararası bir platformda ele aldı.

Kongre'nin bilimsel programı, döküm teknolojilerinden malzeme bilimine, dijital üretimden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede 200 teknik bildiriden oluşuyor. Program, bilimsel araştırmalar ile endüstriyel uygulamalar arasında bilgi alışverişini geliştirmeyi ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Küresel döküm sanayisinin uluslararası işbirliği geçmişiyle Türkiye'deki sektör yapılanmasının gelişimini aynı organizasyonda buluşturan kongre, ulusal döküm kuruluşlarını, bilimsel kurumları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek uluslararası bilgi paylaşımının ve teknolojik gelişimin desteklenmesinde rol üstleniyor.

Kuruluşun 100. yılı kapsamında gerçekleştirilecek kongre, sektörün bugüne kadar elde ettiği kazanımların değerlendirilmesinin yanı sıra geleceğin teknolojik ve endüstriyel önceliklerinin tartışılmasına da olanak sağlayacak. TÜDÖKSAD da 50 yıllık geçmişi boyunca Türk döküm sanayisinin rekabet gücünün artırılması, teknolojik gelişimin desteklenmesi ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

"Yeni Yüzyıla Parlak Bir Başlangıç: Yeni Ekosistemi Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen kongre, 21 Ekim'de sona erecek.

Öte yandan Dünya Döküm Kongresi'nin ardından 22-24 Ekim'de ANKIROS 2026-17. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

"Dijitalleşme ve yapay zeka kullanımı verimlilik odaklı"

TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Deniz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Dünya Döküm Kongresi'ne 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptıklarını, kongrenin ANKIROS 2026 ile birleştirilerek kapsamlı bir döküm haftasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Deniz, dünyada üretim sistemlerinin değiştiğini aktararak, "Yapay zeka ve dijitalleşmeyle beraber, müthiş bir sanayi dönüşümü var. Bu da verimlilikten geçiyor. Dijitalleşme ve yapay zeka kullanımı verimlilik odaklı. Özel bir enerji verimliliği üzerinde, çevreye olan saygının artması ilk çağlardan beri olan döküm son çağlara kadar kendini şekle uydurarak devam edecek. Ben buna çok inanıyorum, bu kongre de bunun bir fırsatı." dedi.

Teknolojik dönüşüme uyum sağlayan firmaların küresel rekabette avantaj elde ettiğini dile getiren Deniz, bu altyapıyı önceden oluşturan işletmelerin değişen üretim koşullarına daha kolay uyum sağlayabildiğini ifade etti.

Deniz, "Her şeyi kontrol edebildiğiniz, ne yaptığınızı gördüğünüz sürece dünyayla rekabet edebiliriz. Çünkü diğer ülkeler Çin dahil, diğer Avrupa ve Amerika'daki firmaların hepsi bunları uygulayabildiği için bizim onlara ayak uydurabilmemiz için zaten yapmak zorundayız. Dünyada da buna ayak uyduramayan firmaların elendiği ve yeni ekosistemin oluştuğu bir dönem yaşıyoruz." diye konuştu.

WFO'nun 100'üncü, TÜDÖKSAD'ın ise 50'nci kuruluş yıl dönümünün aynı kongrede buluşmasının, iki köklü kuruluşun döküm sanayisinin gelişimine yaptığı katkıları öne çıkardığını belirten Deniz, şöyle konuştu:

"100 yıl önce dökümcüler bir dernek kurmuşlar. Bizim derneğimiz de rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal döneminde kurulmuş. Bugüne kadar döküm sanayisinin gelişmesinde çok ciddi payları olan iki köklü oluşumun bu anlamlı günde bir araya gelmesi, dünyadaki değişimle birlikte çok büyük anlam taşıyor. Hem ülkemiz hem dünya dökümü için üretim sektöründe temel yapı taşlarından biriyiz. Yani her yerde varız. Otomotivden savunma sanayisine, enerjiden makine imalatına kadar hepsinin temel taşıyız."

Sektör olarak dönüşüme ayak uyduracaklarını kaydeden Deniz, bunun için de kongreden büyük fırsatlar yakalayacaklarını aktardı.

"Dünya döküm sektörünün büyüklüğü 110-120 milyar dolar seviyesinde"

WFO Dünya Dökümcüler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Esat Kutmangil de kongrede sektörde yapay zeka, robotik teknolojiler, değişen üretim teknolojileri ve artan işçilik maliyetlerinin öne çıkan başlıklar olduğunu belirtti.

Dünya döküm sektörünün büyüklüğünün 110-120 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Kutmangil, şöyle devam etti:

"1966'dan bu yana, kapasite iki katına çıktı. Sektörümüz büyüyen bir sektör. Aynı zamanda bizim sektörümüz geri dönüşümlü. Hurdayı eritiyoruz ve bunu ürüne çeviriyoruz. Onun için de gelecekte de büyümeye devam edeceğiz. Çünkü hayatın her alanında varız, inşaattan, otomobile, trenden, beyaz eşyaya, altyapı malzemelerine kadar her yerde olduğumuz için de insanoğlunun sanayi üretimini devam ettirdiği sürece sektörümüz var olacak."

Kutmangil, organizasyonu Çin'den devraldıklarını ve bir sonraki kongreyi Meksika'ya devredeceklerini dile getirdi.