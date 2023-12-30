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Tufanbeyli'de Doğal Gaz Verilmeye Başlandı - Son Dakika
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Tufanbeyli'de Doğal Gaz Verilmeye Başlandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün katılımıyla doğal gaz bağlanan evdeki ocağın ateşi yakıldı. Başkan Ergü, doğal gazın ilçeye gelmesinde emek harcayan herkese teşekkür etti.

Tufanbeyli\'de Doğal Gaz Verilmeye Başlandı
30.12.2023 - 15:25,
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ADANA (İHA) – Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından evlere verilmeye başlandı.

Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde altyapısı tamamlanan doğal gaz evlere verilmeye başladı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün katılımıyla doğal gaz bağlanan evdeki ocağın ateşi yakıldı.

Başkan Remzi Ergü, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın vermiş olduğu sözü kısa sürede gerçekleştirdiğini ilçe adına güzel bir gün olduğunu ve daha nice yatırımlara da vesile olacağını belirterek, "doğal gaz Tufanbeyli'ye hayırlı olsun" dedi.

Doğal gazın bağlandığı konutun sahibi Mürsel Erçil de hizmetin ilçeye gelmesinde emek harcayan herkese teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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