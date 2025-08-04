TÜFE Aylık %2,06, Yıllık %33,52 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE Aylık %2,06, Yıllık %33,52 arttı

TÜFE Aylık %2,06, Yıllık %33,52 arttı
04.08.2025 10:42
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TÜİK'in verilerine göre, Temmuz 2025'te TÜFE yıllık %33,52, aylık %2,06 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 33,52 oldu, aylık yüzde 2,06 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 27,95 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,07 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 33,77 arttı, aylık yüzde 1,82 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 24,19 arttı, aylık yüzde 1,73 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,73 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,70 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,07 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 24,02 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30 artış, imalatta yüzde 24,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,10 artış ve su temininde yüzde 55,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,40 artış, enerjide yüzde 20,82 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,60 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,67 artış, imalatta yüzde 1,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,21 artış ve su temininde yüzde 1,82 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,68 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,31 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,54 artış, enerjide yüzde 3,43 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,53 artış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE Aylık %2,06, Yıllık %33,52 arttı - Son Dakika

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