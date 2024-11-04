TÜFE Ekim'de Yıllık %48,58 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE Ekim'de Yıllık %48,58 Arttı

TÜFE Ekim\'de Yıllık %48,58 Arttı

TÜFE, Ekim 2024'te aylık %2,88, yıllık %48,58 artış gösterdi; eğitimde en yüksek artış kaydedildi.

04.11.2024 10:26
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (b) yıllık %47,10, aylık %2,69 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve 12 aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE Ekim'de Yıllık %48,58 Arttı - Son Dakika

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