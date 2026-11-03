TÜFE ekimde aylık yüzde 2,58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu - Son Dakika
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TÜFE ekimde aylık yüzde 2,58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu

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TÜFE ekimde aylık yüzde 2,58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu
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TÜİK'in Ekim 2026 TÜFE verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Enflasyon bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 oldu.

(ANKARA) - TÜİK'in ekim ayı verilerine göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,52 arttı. Enflasyon, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 29,77, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 artış oldu.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiAralıkFinansSon Dakika

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