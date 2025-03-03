Ekonomi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 39,05'e geriledi, aylık yüzde 2,27 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 39,47, aylık yüzde 2,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 25,21 arttı, aylık yüzde 2,12 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 24,76 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24 artış, imalatta yüzde 24,76 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 artış ve su temininde yüzde 57,58 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,16 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,52 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,52 artış, enerjide yüzde 19,18 artış ve sermaye mallarında yüzde 24,16 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,16 artış, imalatta yüzde 2,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,34 azalış ve su temininde yüzde 2,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, enerjide yüzde 0,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,04 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL