TÜGİAD'dan 10 Kasım Mesajı

Ekonomi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gürkan Yıldırım, mesajında, günümüzde Türk gençliğinin en önemli sorumluluklarından birisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerleri yaşatmak ve onun hedefleri doğrultusunda ilerlemek olduğuna vurgu yaptı.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, anma günü olan 10 Kasım'da her yıl derin bir saygı ve özlemle anıldığını belirterek, "Atatürk, sadece bir lider değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Onun aziz hatırası önünde, saygı ve minnetle eğiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca ülkesine ve milletine olan bağlılığıyla halkının gönlünde taht kurmuş bir önder olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Eğitime verdiği önem, kadın hakları konusundaki ilerleyici yaklaşımları ve laik bir toplum anlayışını benimsemesi, onun ileri görüşlülüğünün en güzel örnekleridir. Atatürk, her daim bilimin ve aklın rehberliğinde yol almayı savunmuş, genç nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Bugün, onun bizlere emanet ettiği değerleri yaşatmak ve onun hedefleri doğrultusunda ilerlemek, biz Türk gençliğinin en önemli sorumluluklarından biridir.

Atatürk'ün idealleri doğrultusunda daha aydınlık yarınlar için çalışmak, ona duyduğumuz sevgi ve minnetin en güzel ifadesidir. 10 Kasım'da, saat dokuzu beş geçe, yalnızca Atatürk'ü anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun fikirlerini, felsefesini ve devrimlerini yaşatmak için bir daha söz veriyoruz. Saygı, sevgi, minnet ve şükranla anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bizlere sunduğu özgürlük ve bağımsızlık dolu bir yaşam için teşekkür ediyoruz. Ruhun şad olsun, Büyük Atatürk!"