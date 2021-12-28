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Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu - Son Dakika

Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu

28.12.2021 12:48
Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu

Afyon, Konya, Burdur, Aydın ve Manisa ilindeki tuğla ve kiremit üreticileri, piyasa değerlendirme toplantısını Salihli Kiremit ve Tuğla Fabrikaları Mensupları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Manisa'nın Salihli ilçesinde buluştu.

Afyon, Konya, Burdur, Aydın ve Manisa ilindeki tuğla ve kiremit üreticileri, piyasa değerlendirme toplantısını Salihli Kiremit ve Tuğla Fabrikaları Mensupları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Manisa'nın Salihli ilçesinde buluştu.

Sektördeki gelişmelerin ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların istişare edildiği toplantı Lidya Sardes Termal Otel'de gerçekleştirilirken, yemekli toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Kiremit ve Tuğla Fabrikaları Mensupları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Akcan, "Şu günlerde ülkemiz ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçmektedir. Kısacası belirsizlik ve öngörüsüzlük bir dönem yaşıyoruz" dedi. Yaşanan kriz ve pandemi döneminde tuğla ve kiremit fabrikalarının kapanmak zorunda kaldığını anlatan Akcan, "Salihli'de 2001 yılına kadar 33 tuğla ve kiremit fabrikası var iken, sonrasında bu sayı 16'ya düştü. Pandemi döneminde de 6 fabrikamız kapandı. Salihli'de şuan itibariyle 4'ü hem kiremit ve tuğla, 6'sı da sadece tuğla olmak üzere toplam 10 fabrikamız faaliyetlerinde devam etmektedir. Durum şunu gösteriyor ki tuğla ve kiremit fabrikası sektörü her yıl kan kaybediyor. Bundan sonraki süreçte maliyet hesaplarımızı tam anlamıyla yapmaz, şapkamızı önümüze koyup, tekrar tekrar düşünmez isek önümüzdeki 5 yıllık süreçte kan kaybımız devam edecektir." diye konuştu. Tuğla ve kiremit fabrikalarının Salihli'ye önemli istihdam oluşturduğunu anlatan Akcan, "3 yıl önceye kadar sektörde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanırken, bu sayı son yıllarda bin rakamlarına düştü. Umarım burada ele alacağımız piyasa değerlendirme toplantımız, sektörümüz açısından yararlı olur" dedi.

Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) Başkanı Kadir Başoğlu ise sektörün içinde bulunduğu durum ve yeni sezona ilişkin görüş ve önerilerini sektör temsilcileri ile paylaştı.

Toplantı dilek ve temenniler ile son bulurken, toplantıya katılan sektör temsilcilerine bölgenin en önemli ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm hediye edildi. - MANİSA

Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu
Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu
Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu
Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu
Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu
Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu

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Salihli, Manisa, Burdur, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuğla ve kiremit üreticileri Salihli'de buluştu - Son Dakika Ekonomi


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