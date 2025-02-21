TÜİK: 2024 Dördüncü Çeyrekte Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinde Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: 2024 Dördüncü Çeyrekte Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinde Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların sayısında yüzde 16,7, yüzölçümünde ise yüzde 16,5 azalma olduğunu açıkladı. Toplam yüzölçümün yüzde 54,2'si konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü ise yüzde 13,3 arttı.

21.02.2025 11:30  Güncelleme: 11:51
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, yapı ruhsatı verilen binaların sayısı yüzde 16,7, yüzölçümü ise yüzde 16,5 azaldı. Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare ile toplam yüzölçümün yüzde 54,2'si konut alanı olarak gerçekleşti. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının dördüncü çeyreğinde Ekim- Aralık döneminin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçüm yüzde 16,5 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 54,2'si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare iken; bunun 28,4 milyon metrekare'si konut, 12,1 milyon metrekare'si konut dışı ve 11,9 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 36,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 13,3 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüzölçüm yüzde 13,3 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,5'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 42,4 milyon metrekare iken; bunun 23,5 milyon metrekare'si konut, 9,6 milyon metrekare'si konut dışı ve 9,2 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK: 2024 Dördüncü Çeyrekte Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinde Düşüş - Son Dakika

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