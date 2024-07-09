TÜİK Başkanı Çetinkaya: Enflasyonun sebebi şirketlerin elde elde ettikleri yüksek karlar - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK Başkanı Çetinkaya: Enflasyonun sebebi şirketlerin elde elde ettikleri yüksek karlar

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TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya enflasyonun şirketlerin fahiş karlar elde etmeleri yüzünden arttığını savundu. Çetinkaya "Türkiye'deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken karlardan daha yüksek fahiş karlar elde ediyorlar. Enflasyondan bağımsız şirket karlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var" ifadelerini kullandı.

09.07.2024 10:37
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, TÜİK Toplantı Salonu'nda basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve ekonomi haber müdürleriyle bir araya gelerek, enflasyon hesaplamalarına ve eleştirilere yönelik soruları yanıtladı.

"ŞİRKET KARLARINA BAĞLI FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VAR"

Akademik çalışmalara göre, Türkiye'deki şirket karlarının enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken TÜİK Başkanı Çetinkaya "Türkiye'deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken karlardan daha yüksek fahiş karlar elde ediyorlar. Enflasyondan bağımsız şirket karlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var. Bu etki, pandemi sonrasından itibaren gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA NASIL HESAPLANIYORSA BİZDE DE ÖYLE HESAPLANIYOR"

Ülkelerin resmi kurumlarının açıkladığı enflasyon ile algılanan enflasyon arasındaki rakamlara bakıldığında Türkiye'deki rakamların diğer ülkelere kıyasla birbirine en yakın oranları yakaladığını anlatan Çetinkaya, "Algılanan enflasyona ilişkin hususlar Türkiye'ye özgü olmayıp, gelişmiş ülkelerde de aynı durum görülmekte ve bu durum Eurostat tarafından ifade edilmektedir. Örneğin son 20 yıl boyunca AB'de hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun ortalama 5 katı düzeyinde seyrederken Türkiye'de 2 katı düzeyinde seyretmiştir." bilgisini paylaştı. Çetinkaya, dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplandığını belirterek, "TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) arasında oluşan fark da sadece Türkiye'ye özgü değil" diye konuştu.

TÜİK Başkanı Çetinkaya: Enflasyonun sebebi şirketlerin elde elde ettikleri yüksek karlar

Erhan Çetinkaya, Türkiye, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK Başkanı Çetinkaya: Enflasyonun sebebi şirketlerin elde elde ettikleri yüksek karlar - Son Dakika

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