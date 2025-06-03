Nefesler tutuldu! Milyonların gözü bugün açıklanacak veride - Son Dakika
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Ekonomi

Nefesler tutuldu! Milyonların gözü bugün açıklanacak veride

Nefesler tutuldu! Milyonların gözü bugün açıklanacak veride
03.06.2025 08:30
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarken, yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemişti. Bu veri, memur ve emeklilerin maaşlarını doğrudan etkileyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca memur ve emekli için kritik gün yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu veri, yılın ilk yarısında memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak zam oranlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti. Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİSTLER 2,10 BEKLİYOR

Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

BEŞ AYLIK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Yıl başından bu yana açıklanan enflasyon oranları, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını şekillendirmeye devam ediyor. Ocak'ta yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46 ve Nisan'da yüzde 3 olarak gerçekleşen aylık enflasyon verilerine Mayıs ayında yüzde 2'lik bir artışın eklenmesi bekleniyor. Bu durumda beş aylık toplam artış yüzde 15,62'ye ulaşacak.

Ancak kesin zam oranının belirlenebilmesi için Haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor. Böylece Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı, Haziran verisinin ardından netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam mekanizması işliyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, aradaki fark da ek zam olarak maaşlara yansıyacak.

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, memur ve memur emeklileri için yılın ilk beş ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 14,53 seviyesine ulaşacak. Bu durumda memurlar da tıpkı SGK ve Bağ-Kur emeklileri gibi enflasyon farkı zammını hak edecek.

TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Sonuç olarak, Temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK'in yarın açıklayacağı veri, bu sürecin en kritik adımlarından biri olacak.

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Son Dakika Ekonomi Nefesler tutuldu! Milyonların gözü bugün açıklanacak veride - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Umut Ürgün:
    TÜİK yalan dolan TÜİK açlık sınırı asgari ücretin altında TÜİK ucuzlayan hiçbir bir şey yok her herşey artıyor insanların alım gücü kalmadı yalan dolan TÜİK 57 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    TÜİK AÇIKLARSA YALANDIR CAAPE AÇIKLARSA DOĞRUDUR 40 4 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    ya uçuştayız ne enflasyonu yahu ?? aaaaa editör efendi lütfen TÜİK her zaman bizim yanımızda ARKAMIZDA biliyosunuz 26 1 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Tuik yalan dolan hukumet yanlisi 19 3 Yanıtla
  • ozcan1974:
    Her yıl olduğu gibi Haziran Temmuzda fosss çıkacak 14 2 Yanıtla
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