TÜİK'e göre ikinci el konut satışları Eylül'de yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871 oldu - Son Dakika
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TÜİK'e göre ikinci el konut satışları Eylül'de yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871 oldu

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TÜİK'in Eylül konut satış istatistiklerine göre ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871 oldu. İlk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 519'a çıkarken, toplam içinde ikinci elin payı yüzde 63,8 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 63,8 oldu.

İpotekli konut satışları 23 bin 397, diğer konut satışları 118 bin 993 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 23 bin 397 oldu. Diğer konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 oranında azalarak 118 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Eylül ayında yüzde 3,8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,8 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 15,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 arttı; ikinci el konut satışları aynı kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Eylül ayında yüzde 3,8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,8 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 15,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 arttı; ikinci el konut satışları aynı kaldı.

İlk el iş yeri satışları 5 bin 789, ikinci el iş yeri satışları 11 bin 556 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 5 bin 789 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında azalarak 11 bin 556 oldu.

İpotekli iş yeri satışları 683, diğer iş yeri satışları 16 bin 662 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 oranında artarak 683 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 oranında azalarak 16 bin 662 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Eylül ayında yüzde 13,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 13,2 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 10,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,3 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,0 azaldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiEylülEmlakSon Dakika

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