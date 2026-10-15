TÜİK'e göre ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta 16 milyon 409 bin 588'e ulaştı - Son Dakika
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TÜİK'e göre ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta 16 milyon 409 bin 588'e ulaştı

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TÜİK'e göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ağustos'ta yıllık yüzde 2 artışla 16 milyon 409 bin 588 oldu. Yıllık bazda sanayi yüzde 1,0 azalırken inşaat yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet yüzde 3,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 16 milyon 89 bin 37 kişi iken, 2026 yılı Ağustos ayında 16 milyon 409 bin 588 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzdesel olarak değişim göstermedi ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuAğustosEkonomiİnşaatSon Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK'e göre ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta 16 milyon 409 bin 588'e ulaştı - Son Dakika
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