TÜİK, "Enflasyon yüzde 70" dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı - Son Dakika

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MetroPOLL Araştırma, "Resmi enflasyon rakamları doğru mu?" adlı araştırmaya ait verileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK Türkiye'deki yıllık enflasyonun yüzde 69,97 olduğunu açıklarken bazı özel araştırma şirketleri bu rakamın yüzde 156'lara vardığını savunuyor.

RESMİ VERİLERE YÜZDE 73 ORANINDA İNANILMIYOR

Araştırma verilerine ait detaylar MetroPoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar tarafından paylaşıldı. Vatandaşlara yöneltilen "Resmi enflasyon rakamları doğru mu?" sorusuna yüzde 72,9 oranında "inanmıyorum, daha fazla" cevabı verilirken yüzde 22,5 oranında ise "inanıyorum" yanıtı verildi.

MHP'LİLERİN YÜZDE 50'Sİ VERİLERE İNANMIYOR

Verilen cevaplar vatandaşların hangi partiyi desteklediklerine göre ayrıldığında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. AK Parti'ye oy veren vatandaşlar, yüzde 58,1 oranında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine inandıklarını dile getirirken yüzde 32,6'lık kısım ise hükümetin açıkladığı verilere inanmadığını ifade etti. MHP seçmeni ise bu soruda ikiye bölündü. MHP'ye oy verenlerin yüzde 50,6'sı verilere inanmıyorken yüzde 46,2'si verilerin doğruluğunu kabul ediyor.

SAADET PARTİLİ SEÇMENİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

CHP'li seçmenin sadece yüzde 1,6'sı TÜİK verilerine inandığını söyledi. İYİ Parti seçmeninde ise resmi verilere inanmayanların oranı yüzde 5'e yükseldi. Muhalefet kanadında en dikkat çeken oran ise Saadet Partili seçmenlere ait. Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlar, yüzde 36,7 oranında resmi verilere inandıklarını ifade etti.