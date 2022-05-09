TÜİK, "Enflasyon yüzde 70" dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK, "Enflasyon yüzde 70" dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı

09.05.2022 08:02

MetroPOLL Araştırma'nın yapmış olduğu çalışmaya göre Türkiye'de TÜİK'in yüzde 70 olarak açıkladığı yıllık enflasyon rakamları halkta tam olarak karşılık bulmadı. Vatandaşın yüzde 73'ü bu orana inanmazken, AK Partili seçmenin yüzde 58'i, MHP'li seçmenin ise yüzde 50,6'sı resmi verilerin doğruluğunu kabul etmediğini dile getirdi.

MetroPOLL Araştırma, "Resmi enflasyon rakamları doğru mu?" adlı araştırmaya ait verileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK Türkiye'deki yıllık enflasyonun yüzde 69,97 olduğunu açıklarken bazı özel araştırma şirketleri bu rakamın yüzde 156'lara vardığını savunuyor.

RESMİ VERİLERE YÜZDE 73 ORANINDA İNANILMIYOR

Araştırma verilerine ait detaylar MetroPoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar tarafından paylaşıldı. Vatandaşlara yöneltilen "Resmi enflasyon rakamları doğru mu?" sorusuna yüzde 72,9 oranında "inanmıyorum, daha fazla" cevabı verilirken yüzde 22,5 oranında ise "inanıyorum" yanıtı verildi.

MHP'LİLERİN YÜZDE 50'Sİ VERİLERE İNANMIYOR

Verilen cevaplar vatandaşların hangi partiyi desteklediklerine göre ayrıldığında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. AK Parti'ye oy veren vatandaşlar, yüzde 58,1 oranında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine inandıklarını dile getirirken yüzde 32,6'lık kısım ise hükümetin açıkladığı verilere inanmadığını ifade etti. MHP seçmeni ise bu soruda ikiye bölündü. MHP'ye oy verenlerin yüzde 50,6'sı verilere inanmıyorken yüzde 46,2'si verilerin doğruluğunu kabul ediyor.

SAADET PARTİLİ SEÇMENİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

CHP'li seçmenin sadece yüzde 1,6'sı TÜİK verilerine inandığını söyledi. İYİ Parti seçmeninde ise resmi verilere inanmayanların oranı yüzde 5'e yükseldi. Muhalefet kanadında en dikkat çeken oran ise Saadet Partili seçmenlere ait. Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlar, yüzde 36,7 oranında resmi verilere inandıklarını ifade etti.

Vatandaşa TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine inanmıyorsunuz? sorusu soruldu! Dikkat çeken cevaplar geldi
YORUMLAR
500
CHP'li Ağbaba: 'Enflasyon Esnafın, Asgari Ücretlinin, Emeklinin Problemi. Nebati'nin Değil' CHP'li Ağbaba: 'Enflasyon Esnafın, Asgari Ücretlinin, Emeklinin Problemi. Nebati'nin Değil' Tüsedad Başkanı Solakoğlu'ndan Et Üretiminin Arttığını Açıklayan Tüik'e: 'Böyle Bir Üretim Hiçbir Zaman Olmadı, Rakamlar Yanlış' Tüsedad Başkanı Solakoğlu'ndan Et Üretiminin Arttığını Açıklayan Tüik'e: 'Böyle Bir Üretim Hiçbir Zaman Olmadı, Rakamlar Yanlış'

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, MetroPOLL, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK, 'Enflasyon yüzde 70' dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı - Son Dakika


Son Dakika
08:02 TÜİK, "Enflasyon yüzde 70" dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı
08:02 Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi!
08:00 Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu
07:58 Mayıs ayının ilk Kabine Toplantısı bugün: Gündem "1 milyon Suriyelinin dönüşü"
00:55 Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü
00:54 Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 08:12:51. #1.13#
SON DAKİKA: TÜİK, "Enflasyon yüzde 70" dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement