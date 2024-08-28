TÜİK: İhracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: İhracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı

TÜİK: İhracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı

TÜİK, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 13,8 arttığını, ithalatın yüzde 7,8 azaldığını açıkladı. Dış ticaret açığı da azaldı.

28.08.2024 11:19
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 13,8 arttığını, ithalatın yüzde 7,8 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında yüzde 61,2 iken, 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,4 azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan, 49 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 65,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 752 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 604 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 441 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 29 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 952 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 223 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 561 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 480 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 284 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 155 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 773 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 535 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 407 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 400 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,5'ini oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 25 milyar 814 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 435 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 301 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 83 milyon dolar ile İtalya, 9 milyar 535 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK: İhracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı - Son Dakika

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