TÜİK'in arındırılmış TÜFE verisinde genel endeks ekimde aylık yüzde 2,14 arttı

TÜİK'in arındırılmış TÜFE verisinde genel endeks ekimde aylık yüzde 2,14 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK, ekim ayına ilişkin arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı; genel TÜFE aylık yüzde 2,14 arttı. Enerji yüzde 4,92, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,81, hizmet yüzde 2,21 yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,14 yükseldi.
Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler??????? ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,65, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,64 artış kaydetti.
Endeks, enerjide yüzde 4,92, hizmette yüzde 2,21, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,81 yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ekimde aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:
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