Yeni yılda gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı değişirken zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor.
TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. Belirlenen oran sigara fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Buna göre PM grubu sigaralara 4 TL zam gelirken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 30 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.
Gelişmeyi Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" sözleriyle duyurdu.
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni yıl zammı geldi - Son Dakika