Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni yıl zammı geldi - Son Dakika
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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni yıl zammı geldi

05.01.2023 10:39

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belli olan yüzde 22.29'luk özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı ile sigaraya beklenen zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara 4 lira zam yapıldı. Fiyat artışıyla birlikte grubun en ucuz sigarası 30 liraya, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı.

Yeni yılda gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı değişirken zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor.

YENİ YILIN İLK ZAMMI GELDİ

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. Belirlenen oran sigara fiyatlarına zam olarak yansıdı.

EN UCUZ SİGARA 30 LİRAYA ÇIKTI

Buna göre PM grubu sigaralara 4 TL zam gelirken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 30 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

AYBAŞ DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gelişmeyi Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" sözleriyle duyurdu.

YORUMLAR
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ÖTV, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni yıl zammı geldi - Son Dakika


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